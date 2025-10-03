Politika

OGLASIO SE VUČIĆ NAKON PUŠTANJA U RAD DEONICE BRZE PRUGE BEOGRAD-SUBOTICA: Ponosan na sve što smo uradili

В. Н.

03. 10. 2025. u 19:07

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu posle puštanja u rad deonice brze pruge od Novog Sada do mađarske granice .

- Ponosan na sve što smo uradili, nastavićemo da gradimo našu najlepšu Srbiju - napisao je Vučić na Instagramu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

