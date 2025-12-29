BOŽIĆNO SELO ISPRED NARODNE SKUPŠTINE: Počelo postavljanje objekata - stigle i jelke (FOTO)
POČELO je postavljanje montažnih objekata za Božićno selo ispred Narodne skupštine, koje će narednih dana biti otvoreno za sve građane.
Stigle su i jelke.
Podsetimo, šatori ispred Narodne skupštine, u kojima su od marta bili građani i studenti koji se protive blokadama fakulteta, saobraćajnica i institucija, uklonjeni su.
Šatori su uklonjeni na molbu predsednika Aleksandra Vučića.
