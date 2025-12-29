Politika

BOŽIĆNO SELO ISPRED NARODNE SKUPŠTINE: Počelo postavljanje objekata - stigle i jelke (FOTO)

В. Н.

29. 12. 2025. u 12:03 >> 14:54

POČELO je postavljanje montažnih objekata za Božićno selo ispred Narodne skupštine, koje će narednih dana biti otvoreno za sve građane.

Foto: Novosti

Stigle su i jelke.

Foto: Фото: Новости

Podsetimo, šatori ispred Narodne skupštine, u kojima su od marta bili građani i studenti koji se protive blokadama fakulteta, saobraćajnica i institucija, uklonjeni su.

Foto: Фото: Н. Скендерија

Šatori su uklonjeni na molbu predsednika Aleksandra Vučića.

