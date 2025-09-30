ĐILAS PREKO SVOJE NOVINARKE NAJSNAŽNIJE UDARIO PO BLOKADERIMA PLENUMAŠIMA: Potkačio i Demokratsku stranku

DRAGAN Đilas preko svoje novinarke najsnažnije udario po blokaderima plenumašima, ali i po Demokratskoj stranci.

U kolumni Đilasove novinarke se navodi:

- Kad objave listu, kad objave sva ili neka imena kandidata sa studentske liste, videćemo da će to vođstvo delovati oktroisano, a time i odbojno, baš kao nekad kada bi se samo javno pročitao novi sastav Centralnog komiteta.

- Ako se u tom sastavu nađu omladinci iz stranaka poput DS-a (zabrana kandidovanja važi samo za funkcionere opozicije), jedan broj ljudi iz Apela sto, spiska podrške za Sašu Jankovića iz 2017, poneko iz Apela za očuvanje KiM, biće to samo još jedan već viden spisak, bez obzira na podršku studenata.

- Biće politički već viđeno, poručio je Dragan Đilas preko svoje novinarke Jasmine Lukač!

