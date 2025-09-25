OVAJ VIDEO POGLEDALO JE 600 HILJADA LJUDI: Vučićev govor u UN odjeknuo širom sveta (VIDEO)
SNIMAK govora predsednika Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, odnosno deo obraćanja koji se odnosi na demonstracije u Italiji, objavljen je na mreži X, a pogledalo ga je čak 600 hiljada ljudi.
- U Italiji su za vikend održane velike propalestinske demonstracije. Ljudi su uzvikivali ”Gaza, Gaza”, ali, bar u Milanu, neki od njih na Gazu nisu ni pomislili. Razmišljali su samo o rušenju i paljenju onoga što je italijanski narod vekovima stvarao i sve zbog toga što je popularno biti protiv vlade i učestvovati u nekakvom nasilju - kazao je predsednik.
