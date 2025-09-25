OVAJ VIDEO POGLEDALO JE 600 HILJADA LJUDI: Vučićev govor u UN odjeknuo širom sveta (VIDEO)

SNIMAK govora predsednika Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, odnosno deo obraćanja koji se odnosi na demonstracije u Italiji, objavljen je na mreži X, a pogledalo ga je čak 600 hiljada ljudi.

Foto: AP

- U Italiji su za vikend održane velike propalestinske demonstracije. Ljudi su uzvikivali ”Gaza, Gaza”, ali, bar u Milanu, neki od njih na Gazu nisu ni pomislili. Razmišljali su samo o rušenju i paljenju onoga što je italijanski narod vekovima stvarao i sve zbog toga što je popularno biti protiv vlade i učestvovati u nekakvom nasilju - kazao je predsednik.



Serbian President Vucic:



Big pro-Palestine demonstrations were held in Italy this past weekend. People shouted "Gaza Gaza," but in Milan, some did not even think of Gaza.



They only wanted to demolish and burn what Italians created for centuries, just because it is popular to… pic.twitter.com/poaZnmouFg — Clash Report (@clashreport) September 24, 2025