"LAŽNI SVET LAŽNE POLITIČARKE": Ministarka Mesarović i Dina Vučinić oštro odgovorile Mariniki Tepić zbog napada na porodicu predsednika

POTREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović odgovorila je na nove napade potpredsednice SSP, Marinike Tepić, na članove porodice predsednika Aleksandra Vučića

Foto V. Danilov

- Lažni svet lažne političarke. Društvene mreže, i to one najgore trovačnice, su mesto na kojima obitava lažljiva političarka Marinika Tepić. Niti šta drugo zna, nego da po nalogu svog šefa Dragana Đilasa, širi najprimitivnije laži! A cilj je dehumanizovati predsednika Vučića i njegovu porodicu. A lažljiva Marinika im je za to udarna pesnica. Nema nikakve veze predsednikov brat Andrej Vučić i državni vrh sa napadom na policiju!!! To je brutalna politička manipulacija kojom se želi izazvati haos u Srbiji, udariti na institucije.

Istina je jasna – država je 5. septembra zaštitila javni red i mir, a policija je postupala odgovorno i profesionalno. Optuživati policajce koji su rizikovali svoje živote i izmišljati „nalogodavce“ nije ništa drugo do vređanje države i svih njenih institucija.

Tepić i Đilas ovim napadom ne udaraju na vlast, već na samu Srbiju, kada im već nije prošao ni jedan dosadašnji pokušaj izazivanja obojene revolucije. Ali građani znaju da je Srbija danas stabilna i bezbedna država, zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i predsednika SNS Miloša Vučevića i rezultatima koji se vide na svakom koraku - napisala je ministarka na Instagramu.

Na Marinikino vređanje odgovorila je i Dina Vučinić.

Vučinić: Novosađani neće politiku nasilja

- Da li to Marinika u istoj izjavi govori tužilaštvu šta da radi, a istovremeno priča o nekakvim nalogodavcima?

Marinika je jedan od glavnih aktera i postaje simbol političke inverzije, gde se nasilje proglašava slobodom, a mržnja pravom na mišljenje.

Ona nagovara studente i građane na nasilje, širi mržnju zajedno sa svojim nalogodavcem Draganom Đilasom, a onda, kada se stvari otmu kontroli, kao ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i prerastu u bezakonje i nasilje, optužuje porodicu Vučić i svakoga koga se seti.

Očigledno joj ponestaje političke kreativnosti. Ranije je bar izmišljala maštovitije laži, poput one da u vojnom objektu u Moroviću kod Šida, gde se gaje koke nosilje, navodno postoji plantaža marihuane.

Takođe, dosadila je ljudima stalnim pominjanjem Andreja Vučića.

Bilo bi bolje da posluša ono što Novosađani jasno poručuju, da neće politiku nasilja, mržnje i politiku bez programa, kakvu nude ona i Đilas. - Poručila je Dina Vučinić

