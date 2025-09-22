OTVORENI PRITISCI NA RAD TUŽILAŠTVA: Savovićka pred novim disciplinskim postupkom, najavljuje dolazak diplomatskog kora

U ponedeljak će pred disciplinskim organima Visokog saveta tužilaštva biti održana još jedna rasprava u nizu protiv beogradske tužiteljke Bojane Savović. Reč je o postupku koji se vodi na osnovu prijave prvog zamenika Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Miodraga Markovića, a povod ovog puta je izjava Savovićke upućena kolegi Markoviću: „šutnuću te u dupe“.

FOTO: Arhiva novosti

Ovo nije prvi put da se protiv nje pokreće disciplinski predmet. Naime, kako je naš medij već pisao, za poslednjih nekoliko godina prijavljivana je više od dvanaest puta, najčešće zbog političkih istupa u javnosti, uvreda kolega i konstantnih kršenja radne i etičke discipline. Većina tih predmeta do sada je završavala bez ishoda, zahvaljujući zaštiti vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, koja je godinama odugovlačila i praktično spasavala Savovićku od sankcija.

Ono što posebno upada u oči jeste najava tužiteljke Savović da će javnoj raspravi prisustvovati i predstavnici diplomatskog kora. Što otvara niz novih pitanja, kao što su - zašto predstavnici stranih ambasada otvoreno iskazuju interesovanje za postupke protiv jedne tužiteljke? I nije li upravo najavljeno prisustvo diplomatskog kora direktan pritisak na rad tužilaštva?

Pravobranilac Bojane Savović, njena koleginica iz udruženja CEPRIS i članica stranke Zdravka Ponoša, za N1 rekla je da su prijave protiv javne tužiteljke progon od strane prvog čoveka Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenada Stefanovića.

Međutim, činjenice pokazuju da se ne radi o progonu, već o kontinuitetu disciplinskih prekršaja koje je sistem pod kontrolom Zagorac, uporno tolerisao. Savovićka nije samo tužiteljka, ona je i istaknuta članica i jedan od predstavnika političke inicijative „Proglas“, što je direktno u suprotnosti sa zakonom i etičkim kodeksom koji zahteva apolitičnost tužilaca.

Umesto da se drži okvira svog posla, Savovićka je, posebno poslednjih nekoliko meseci, postala aktivni deo političke scene, nastupajući u medijima, organizujući tribine po fakultetima i kao deo opozicionih akcija, koje su, između ostalog, uključivale i blokade pravosudnih institucija. Zbog toga se njen slučaj ne može posmatrati kao sukob jedne tužiteljke i sistema, već kao primer političkog aktivizma upakovanog u tužilačku funkciju.

Ko je, zapravo, Sofija Mandić?

Javnosti je poznata kao pravnica koja godinama deluje u nevladinom sektoru, a poslednjih godina i kao aktivna članica Ponoševog političkog pokreta. Njen nastup u odbranu Savovićke nije slučajan, već predstavlja zajednički politički front.

Mandić je nedavno bila u fokusu pažnje javnosti kada je na mediju N1 izjavila kako je sledeći korak Aleksandra Vučića da izazove incident u kome će biti na desetine mrtvih na ulici.