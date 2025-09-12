ILI ĆE ONI MENE DA UBIJU ILI ĆE SVI ONI DA ODU Vučić: Deo izvršne vlasti i dalje podržava kavači klan. I biće smenjeni

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se na plaši i da je jedini način neprijatelja da ga ubiju.

Foto: Informer

- Cenim više koji su bili protiv nas, ali su se u vreme ove krize javili i borili. Cenim ih više od onih koji su se skrivali i merili svaki dan ko će da pobedi i kako će da pobedi.

Kaže da nikada nije hteo da plaća reket ni Brkiću ni drugima da se o njemu ne bi pisalo, te da se nikada nije skrivao i da se uvek borio.

- Časni ljudi i časni predsednici ne plaćaju reket bitangama, lopužama i kriminalcima. Jeste li primetili kako su do juče govorili Vučić sa ovima, onima, dok kavčani nisu rekli kako sam im na meti i kako Skaj nije pušten i kako će da me ubiju. Sad odjednom deo policije, deo Udbe ili BIA i svi mediji pa nije više Zvicer problem, sad je problem Luka Bojović. Nit ga kad video, niti ga kad čuo. A zašto? Zato što vam deo izvršne vlasti i dalje podržava kavači klan. I biće smenjeni. Neko će da bude penzionisan, neko će da ode zbog Svetog Petra, neko zbog ne znam čega, neko će da ode zato što sam hoće da ode. Dosta je bilo laži i prevara. Ili će oni mene da ubiju ili će svi oni da odu. I ne postoji treće rešenje. Ja sam dovoljno odlučan i ne plašim vas se. Sve što sam vam praštao i puštao da radite i protiv ove države, da 15. marta uperite cevi prema Ćacilendu a ne prema onima koji uništavaju traktore, da mi kažete da mali sin ne može da ide u školu, zar mislite da ću to da zaboravim.

- Rekao mi je jedan od najvećih evropskih zvaničnika "to što si ti preživeo u prethodnih 9 meseci...", nije znao da je 10, "malo ko bi preživeo", jer to što ja znam a vi ne, kroz šta smo prošli... Ali me je snaga duha i snaga ideje borbe i želje da branim i štitim Srbiju održala u životu, održala moju istrajnost, silu, snagu jer moj duh ne može niko da zaustavi. Jedino što mogu da urade je da me ubiju. Ne postoji ništa drugo čime mogu da me zaustave. I to kad urade neće moći da urade ništa da zaustave moj duh. Mi smo se sami organizovali i sprečili ih da otmu ovu državu i razore je. Sami. Kad smo shvatili da nam je država oteta i počeli sami deo po deo da vraćamo - dodao je.