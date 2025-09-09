VUČIĆ O BLOKADERIMA KOJI SU U STRAZBURU TRAŽILI SANKCIJE SOPSTVENOM NARODU: To je nedostatak moralnog kredibiliteta, rezultat nemoći
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Vesti" na TV Prva
Vučić se potom osvrnuo na deo blokadera koji su danas govorili u Strazburu protiv Srbije.
- Da li je moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda, policajaca i njihove dece, zašto, jer su trpeli brutalne napade svakodnevno na ulicama? To je nedostatak moralnog kredibiliteta. Bio sam siguran da toliko daleko ne mogu da idu. Nikad kao političar nisam tražio uvođenje sankcija protiv ikoga iz naše zemlje. To su stvari koje ne smete da tražite, posebno ne od stranaca. - kazao je predsednik.
- Ja mislim da je ovo dobro, da su ljudi mogli da vide, da im bude potpuno jasno o čemu je reč i o čemu se radi i ako nekome i nije bilo jasno do danas, danas mu je jasno. Nastalo je kao rezultat nemoći i poraza. Ovde da su mogli sami da urade nešto više, da pobede u obojenoj revoluciji organizovanoj spolja, oni bi to uradili. Pošto nisu mogli, zovu velikog brata u pomoć ne bi li konačno mogli nešto da urade.
Preporučujemo
SJAJNA IZJAVA DžEKIJA ČENA O BEOGRADU: U četiri reči sve rekao
09. 09. 2025. u 13:59
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)