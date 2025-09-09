VUČIĆ O BLOKADERIMA KOJI SU U STRAZBURU TRAŽILI SANKCIJE SOPSTVENOM NARODU: To je nedostatak moralnog kredibiliteta, rezultat nemoći

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Vesti" na TV Prva

Foto: Printskrin

Vučić se potom osvrnuo na deo blokadera koji su danas govorili u Strazburu protiv Srbije.

- Da li je moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda, policajaca i njihove dece, zašto, jer su trpeli brutalne napade svakodnevno na ulicama? To je nedostatak moralnog kredibiliteta. Bio sam siguran da toliko daleko ne mogu da idu. Nikad kao političar nisam tražio uvođenje sankcija protiv ikoga iz naše zemlje. To su stvari koje ne smete da tražite, posebno ne od stranaca. - kazao je predsednik.

- Ja mislim da je ovo dobro, da su ljudi mogli da vide, da im bude potpuno jasno o čemu je reč i o čemu se radi i ako nekome i nije bilo jasno do danas, danas mu je jasno. Nastalo je kao rezultat nemoći i poraza. Ovde da su mogli sami da urade nešto više, da pobede u obojenoj revoluciji organizovanoj spolja, oni bi to uradili. Pošto nisu mogli, zovu velikog brata u pomoć ne bi li konačno mogli nešto da urade.