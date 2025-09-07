Politika

VRANJE PROTIV BLOKADA: Dijalog, a ne nametanje (VIDEO)

Novosti online

07. 09. 2025. u 20:06

GRAĐANI Vranja okupili su se na skupu protiv blokada.

ВРАЊЕ ПРОТИВ БЛОКАДА: Дијалог, а не наметање (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Mirjana iz Vranja je poručila da je za dijalog, a ne za nametanje.

Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU