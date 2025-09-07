Politika

NAJLEPŠE SLIKE IZ SRBIJE: Deca ulepšala skupove građana protiv blokada (FOTO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 17:59 >> 20:10

POČELO je treće po redu okupljanje građana protiv blokada, u gradovima širom Srbije su zabeležene najlepše fotografije dece koja ulepšavaju skup.

НАЈЛЕПШЕ СЛИКЕ ИЗ СРБИЈЕ: Деца улепшала скупове грађана против блокада (ФОТО)

Foto: Novosti

U Kraljevu deca šalju jasnu poruku: "Za mirno Kraljevo"

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Dirljive forografije iz Borče.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Mionica

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Žabari

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Loznica

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Šabac

Foto: Novosti

Stara Pazova

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Ćuprija

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!

