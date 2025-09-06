"NAŠA JE OBAVEZA DA VAM PRUŽIMO KOLIKO GOD MOŽEMO" Ministar finansija sa građanima govorio je o novim ekonomskim merama

MINISTAR finansija i potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali govorio je sa građanima o novim ekonomskim merama.

Foto: Printskrin/pink

Ministar je posetio porodicu najstarih sugrađana da se uveri kako su na njih uticale nove ekonomske mere.

Na samom početku, Milka Budimir, penzioner, zahvalila se ministru Malom na svemu što radi i na zalaganjima za najstarije sugrađane.

- Svaki dinar je važan, vi sa sniženjem cena štedite novca. Otvaramo fabrike, gradimo puteve, ali važno je da ljudi osete da neko brine o njima. - poručio je Mali.

- Videli smo sa su cene stvarno porasle i morali smo da reagujemo. Vidimo da ljudi lepo reaguju. Kada smanjite, negde pet, negde deset odsto, kada saberete sa više kupovina koje imate, ali važno mi je da to vi osetite.

- Najmanje što možemo da uradimo je da kažemo je veliko hvala penzionerima, ali to je i kroz veliko povećanje penzija i smanjenje cena.

Naš sugrađanin penzioner otkrio je kolika mu je penzija.

- Ja sam penzioner godinu i po dana. Moja penzija je bila 60.000 dinara. Sa povećanjem od 12% biće oko 67.000 dinara. Godinu dana ranije povećanje je bilo 10,9%, a pre toga 13–14%. Dakle, tri godine zaredom - rekao je on.

- To znači da imate rast penzija koji donosi stvarnu razliku. Kada se to sabere sa smanjenjem cena koje je sprovedeno, imamo dupli pozitivan efekat - rekao je Mali.

- To praktično znači da penzioner za godinu dana dobije više nego što bi bila jedna dodatna mesečna penzija. To je konkretan rezultat. I zato je važno da nastavimo tim putem. A za to su potrebni stabilnost i mir. Ako nema rasta, ako imamo blokade i nasilje, nema ni povećanja penzija, ni plata, nema napretka. To bi Srbiju vratilo unazad.

Ministar je uporedio lepu porodičnu atmosferu sa divljaenjem blokadera u Novom Sadu.

- Pričamo o nečemu što je važno za vaše unuke, vašu decu, a sa druge strane imate one koji žele da unište, da blokiraju i imate slike nasilje, ali drago mi je da to ljudi vide. - poručio je Mali.