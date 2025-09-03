"MOLIĆU SIJA ZA DODATNE INVESTICIJE I BOLJI ŽIVOT GRAĐANA SRBIJE" Vučić: Kineski investitori donose nova radna mesta

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić poručio je za RTS u Pekingu da će kineskog lidera Sija Đinpinga moliti za dodatne investicije koje donose nova radna mesta, bolji standard i snažniju ekonomiju Srbije.

Pomenuo je i inovacije poput letećih automobila, za koje veruje da bi mogli da se nađu u Srbiji do Ekspa 2026. godine.

„Mnogi su se podsmevali kada sam to spominjao, ali verujem da ćemo do kraja 2026. moći da pokažemo leteće automobile na Ekspu“, dodao je on.

Nova radna mesta i investicije

Vučić je naglasio da su ključni razgovori vođeni oko dovođenja novih investicija. Sa kompanijom „Ziđin“ razgovarano je o otvaranju dodatnih 1.000 do 2.000 radnih mesta u Boru i Čukaru Peki, što bi, kako je rekao, značilo sigurnost za ceo istok Srbije – od Zaječara do Negotina.

„Bukvalno ceo istok opstaje zahvaljujući tom gigantu. Očekujemo investicije u Topionicu, veći otkup koncentrata, ali uz strogo poštovanje ekoloških standarda“, naglasio je Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da će na sastanku sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, koji ga sutra očekuje u Pekingu, zatražiti dodatne investicije u Srbiju. Kako je rekao, cilj je podizanje životnog standarda građana, nova radna mesta i ubrzani ekonomski rast.

Dan u Pekingu obeležila je smena vojnih i političko-ekonomskih dešavanja. Nakon impozantne vojne parade, predsednik Vučić je održao niz sastanaka sa predstavnicima kineskih kompanija – od vodećih tehnoloških giganata do najvećih investitora koji su već prisutni u Srbiji.

Govoreći o razgovorima, Vučić je naglasio da je u trenutku kada ceo kontinent beleži usporen rast izuzetno važno očuvati zaposlenost. Prema njegovim rečima, kineske kompanije u Srbiji danas zapošljavaju oko 40.000 ljudi, dok ih je prošle godine bilo 31.000, što pokazuje kontinuiran rast.

„Kineski investitori donose nova radna mesta. Najveće izvozne firme u Srbiji i najznačajniji proizvođači su upravo kineske kompanije. Naravno, ukupno ih iz EU ima više, ali kada govorimo o pojedinačnim najvećim – one dolaze iz Kine. To je za nas izuzetno važna zemlja, jedna od ključnih u svetu“, poručio je Vučić.

Sutrašnji razgovor sa Si Đinpingom

Predsednik Srbije istakao je da sutra sledi direktan razgovor sa kineskim liderom.

„Moliću dobre stvari za Srbiju i uveren sam da će predsednik Kine, kao iskren prijatelj naše zemlje, imati razumevanja. Danas smo sa kompanijama razgovarali o energetici, veštačkoj inteligenciji i njenoj primeni u zdravstvu, obrazovanju, pa čak i vojsci, kao i o drugim oblastima u kojima Srbija mora da uči od velikih sila poput Kine i SAD“, rekao je Vučić.

On je podsetio da kineske kompanije u Srbiji nisu prisutne samo kroz infrastrukturne projekte, već i u proizvodnji. „Železara u Smederevu, iako prošle godine beleži gubitak od 140 miliona dolara, i dalje zapošljava 5.000 ljudi uz stabilne plate. Za nas su ključni investitori HBIS u Smederevu, Ziđin u Boru i Čukaru Peki, Linglong u Zrenjaninu, ali i brojne druge kineske firme u Nišu, Kragujevcu i širom Srbije“, rekao je on.

O vojnoj paradi i modernizaciji vojske

Komentarišući vojnu paradu u Pekingu, Vučić je ocenio da je to bila impozantna demonstracija savremenih vojnih sposobnosti Kine.

„Kinezi su pokazali kako izgleda rat u 21. veku. Videli smo sisteme HQ-9, HQ-21, a mi smo već kupili HQ-17 i FK-3, što je pandan ruskim S-300 i S-400. Posedujemo i dronove CH-92 i CH-95. Naravno, ne možemo kupovati strateško naoružanje poput balističkih raketa, ali ono što smo videli pokazuje ozbiljan pristup“, rekao je predsednik.

Dodao je da Kina razvija lake tenkove, nove sisteme protiv dronova, kao i digitalno umrežavanje vojske, što je po njemu među najboljim u svetu.

„Deo te opreme ćemo i mi preuzeti, a sutra ću od predsednika Sija tražiti još dodatne stvari za Srbiju“, dodao je Vučić.

O gasnom aranžmanu sa Rusijom

Vučić se osvrnuo i na nedavni razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, navodeći da očekuje potpisivanje novog gasnog aranžmana do kraja septembra.

„Verujem da ćemo dobiti povoljnu cenu, a u Moskvi su mi potvrdili da će za Srbiju važiti najbolji mogući uslovi“, istakao je Vučić.

Dodao je da Srbija gasom mora da pokrije domaćinstva, industriju, ali i termoelektrane i toplane, jer je potrošnja energije sve veća. „Ljudi žele standard – leti da im bude hladno, zimi toplo. Mi moramo to da obezbedimo“, rekao je.

(Alo)