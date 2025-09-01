"KOSOVSKA POLICIJA NASTAVLJA REPRESIVNE MERE PROTIV SRBA": Oglasio se Milan Radojević nakon privođenja maloletnika

ČLAN Predsedništva Srpske liste Milan Radojević izjavio je danas da kosovska policija nastavlja da sprovodi represivne mere protiv srpske dece i srpskog naroda i istakao da dvojica maloletnika koji su danas provedeni u Zubinom Potoku zbog natpisa na majicama nisu počinili nikakvo krivično delo.

Foto Srpska lista

- Nažalost, završila se prošla školska godina davljenjem maturanta na mitrovačkom šetalištu. Umesto da se radujemo 1. septembru i polasku dece u školu, nažalost, kosovska policija i dalje sprovodi represivne mere protiv naše dece, našeg naroda - rekao je Radojević za TV Most i dodao da su dvojica 15-ogodišnjaka privedeni samo zbog toga što su nosili majice navijačkih grupa.

Radojević je rekao da su oni bili u autobusu te da su za njima ušli dvojica pripadnika kosovske policije u civilu, izveli ih iz autobusa, oduzeli im mobilne telefone i odveli ih u policijsku stanicu.

- Nisu čak obavestili ni njihove roditelje, niti advokata, što su po zakonu bili obavezni. Napisali su im kazne, roditelji su obavešteni naknadno tek pošto su deca napustila policijsku stanicu. Nažalost, vidimo kakva se represija sprovodi nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji - istakao je Radojević.

Dodao je da, dok se na severu KiM deca hapse samo zato što nose majice određenih navijačkih grupa i podržavaju sportske klubove, sa druge strane se i dalje ne zna gde su lica koja su izvršila trostruko ubistvo u Gnjilanu.

- Za njima je raspisana poternica, a interesantno je da njihove fotografije sa v.d. premijera i ministra unutrašnjih poslova kruže društvenim mrežama, ali se za njima i dalje traga dok se represija nad Srbima na severu Kosova i Metohije i dalje sprovodi - dodao je Radojević.

Pripadnici tzv. kosovske policije priveli su danas dvojicu maloletnika iz Zubinog Potoka zbog natpisa na majicama.

Dečaci su privedeni iz školskog autobusa koji je saobraćao na relaciji Kosovska Mitrovica - Zubin Potok, zbog natpisa na majicama "Četnici Sever" i "Vi se borite, goreće sever", sa motivima navijača Crvene zvezde.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-



