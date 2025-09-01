"KOSOVSKA POLICIJA NASTAVLJA REPRESIVNE MERE PROTIV SRBA": Oglasio se Milan Radojević nakon privođenja maloletnika
ČLAN Predsedništva Srpske liste Milan Radojević izjavio je danas da kosovska policija nastavlja da sprovodi represivne mere protiv srpske dece i srpskog naroda i istakao da dvojica maloletnika koji su danas provedeni u Zubinom Potoku zbog natpisa na majicama nisu počinili nikakvo krivično delo.
- Nažalost, završila se prošla školska godina davljenjem maturanta na mitrovačkom šetalištu. Umesto da se radujemo 1. septembru i polasku dece u školu, nažalost, kosovska policija i dalje sprovodi represivne mere protiv naše dece, našeg naroda - rekao je Radojević za TV Most i dodao da su dvojica 15-ogodišnjaka privedeni samo zbog toga što su nosili majice navijačkih grupa.
Radojević je rekao da su oni bili u autobusu te da su za njima ušli dvojica pripadnika kosovske policije u civilu, izveli ih iz autobusa, oduzeli im mobilne telefone i odveli ih u policijsku stanicu.
- Nisu čak obavestili ni njihove roditelje, niti advokata, što su po zakonu bili obavezni. Napisali su im kazne, roditelji su obavešteni naknadno tek pošto su deca napustila policijsku stanicu. Nažalost, vidimo kakva se represija sprovodi nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji - istakao je Radojević.
Dodao je da, dok se na severu KiM deca hapse samo zato što nose majice određenih navijačkih grupa i podržavaju sportske klubove, sa druge strane se i dalje ne zna gde su lica koja su izvršila trostruko ubistvo u Gnjilanu.
- Za njima je raspisana poternica, a interesantno je da njihove fotografije sa v.d. premijera i ministra unutrašnjih poslova kruže društvenim mrežama, ali se za njima i dalje traga dok se represija nad Srbima na severu Kosova i Metohije i dalje sprovodi - dodao je Radojević.
Pripadnici tzv. kosovske policije priveli su danas dvojicu maloletnika iz Zubinog Potoka zbog natpisa na majicama.
Dečaci su privedeni iz školskog autobusa koji je saobraćao na relaciji Kosovska Mitrovica - Zubin Potok, zbog natpisa na majicama "Četnici Sever" i "Vi se borite, goreće sever", sa motivima navijača Crvene zvezde.
(Tanjug)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)