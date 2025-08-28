VUČIĆ: Kad bi ljudi videli da se iza ljudi bez lica kriju Živković, Tomanović ili Đokić, oni bi rekli da te neće

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije na TV "Pink" od 21 sat.

Foto: TV Pink Printksrin

Ostaje njegova ponuda za dijalog i TV debatu.

- Moja ruka ostaje ispružena za dijalog. Moja ruka ostaje ispružena za televizijsku debatu. Sa njih troje, četvoro, petoro ukoliko ko god hoće da razgovaramo o svemu, o svim važnim pitanjima. Ono sa čim smo se do sada suočavali jesu ljudi bez lica, uglavnom, koji su se krili iza mase i koji su iz jednog širokog pokreta, koji je za jedan deo ljudi predstavljao neku vrstu nade, nade u promene. Ali kada se ljudi suoče sa tim ko su ti ljudi koje te promene treba da nam donesu, pa dobiju da je to general Živković, ili Zdenko Tomanović ili rektor Đokić, onda bi rekli da se nisu za to borili i da takve neće. To su uglavnom otpatci, lošiji ili najgori iz vlasti koji nisu mogli da dobiju veću prođu unutar režima, a onda su uz stranu podršku želeli da sve to ruše - kaže Vučić.