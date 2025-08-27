MIĆIN: Apelujem na organizatore protesta da se uzdrže od nasilja
Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin oglasio se povodom nasilja blokadera.
- Nasilni pokušaj ulaska blokadera na Filozofski fakultet i fizički napad na policiju pred Filozofskim fakultetom predstavlja ključni dokaz nasilne prirode i korena obojene revolucije koja 10 meseci pokušava da Srbiju gurne u građanski rat. Posebno zabrinjava činjenica da je opsada fakulteta organizovana da se iz nje izbaci legalno izabrani dekan i članovi uprave koji pokušavaju da organizuju i pripreme ispitni rok, zbog čega je fakultet i osnovan, pod maskom borbe studentska prava. Pred zgradom je najmanje studenata - napisao je Mićin u svojoj objavi na Instagramu i dodao:
- Većinom su u pitanju funkcioneri političkih stranaka, aktivisti i članovi zborova, koji pokušavaju nasilnim putem da iz zgrade isteraju dekana i upravu fakulteta. Apelujem na organizatore protesta da se uzdrže od nasilja i napada na visokoškolsku ustanovu, kao i napada na policiju. Fakultet nije mesto za nasilne akcije. Mir i dijalog nemaju alternativu.
