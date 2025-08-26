Politika

NEVENA JOVANOVIĆ: Ponoš omalovažava države koje priznaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2025. u 15:49

DRŽAVNI sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nevena Jovanović reagovala je na još jednu u nizu neodgovornih izjava Zdravka Ponoša.

НЕВЕНА ЈОВАНОВИЋ: Понош омаловажава државе које признају суверенитет и територијални интегритет Србије

Foto: MSP

Najnoviju neodgovornu izjavu Zdravka Ponoša, izrečenu neposredno nakon uspešne posete visoke delegacije Republike Kongo Beogradu, ocenjujemo kao krajnje neprimerenu i oštro osuđujemo pokušaj omalovažavanja prijateljske države koja dosledno i principijelno podržava Srbiju u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Ovakav čin predstavlja još jedan vid politizacije spoljnopolitičkih tema i njihovog korišćenja za ličnu promociju, na štetu naše zemlje. Saradnja sa državama koje poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije deo je dosledne spoljnopolitičke strategije koja daje rezultate. Nakon potvrde čvrstog partnerstva i produbljene saradnje između dve prijateljske države, zabrinjava što partikularne političke ambicije stavljaju u drugi plan državne interese i ugled Republike Srbije. Žalimo što pojedinci, koji su nekada imali priliku da doprinesu jačanju međunarodnog položaja Srbije, danas koriste spoljnopolitičke teme za dnevnopolitičke obračune. Nedostatak stvarnih rezultata u njihovom dosadašnjem radu najbolje objašnjava težnju da umanje i omalovaže dostignuća drugih. Ministarstvo spoljnih poslova neće dozvoliti da se ozbiljna državna politika svede na lične uvrede, paušalne ocene ili ponižavanje partnerskih zemalja. Aktivnosti Ministarstva, kao i rad naših ambasadora i diplomatsko-konzularnih predstavništava, odvijaju se u okviru jasno definisanih spoljnopolitičkih ciljeva, koji su rezultat odgovornog i principijelnog pristupa zaštiti državnih i nacionalnih interesa. Svaka tvrdnja poput one koju je izneo Zdravko Ponoš predstavlja zlonameran pokušaj diskreditacije ozbiljnog i odgovornog rada srpske diplomatije, koja kontinuirano jača međunarodni položaj naše zemlje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BRNABIĆ O EVROPSKOJ ZELENOJ STRANCI: Kakvi licemeri! (FOTO)
Politika

0 8

BRNABIĆ O EVROPSKOJ ZELENOJ STRANCI: Kakvi licemeri! (FOTO)

Kada bi Evropska zelena stranka (EGP) zaista bila zainteresovana za vladavinu prava i stanje demokratije u Srbiji, oni bi sa zabrinutošću konstatovali da su, u proteklih 9 meseci, građani Srbije bili izloženi torturi u vidu više od 23.300 neprijavljena skupa – dakle, potpuno nelagalna i protivzakonita, i više od 12.500 blokirane ulice, napisala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, čije saopštenje prenosimo u celosti.

26. 08. 2025. u 16:34

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu crveno-belih na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona

ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crveno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona