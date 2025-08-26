NEVENA JOVANOVIĆ: Ponoš omalovažava države koje priznaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije
DRŽAVNI sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nevena Jovanović reagovala je na još jednu u nizu neodgovornih izjava Zdravka Ponoša.
Najnoviju neodgovornu izjavu Zdravka Ponoša, izrečenu neposredno nakon uspešne posete visoke delegacije Republike Kongo Beogradu, ocenjujemo kao krajnje neprimerenu i oštro osuđujemo pokušaj omalovažavanja prijateljske države koja dosledno i principijelno podržava Srbiju u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Ovakav čin predstavlja još jedan vid politizacije spoljnopolitičkih tema i njihovog korišćenja za ličnu promociju, na štetu naše zemlje. Saradnja sa državama koje poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije deo je dosledne spoljnopolitičke strategije koja daje rezultate. Nakon potvrde čvrstog partnerstva i produbljene saradnje između dve prijateljske države, zabrinjava što partikularne političke ambicije stavljaju u drugi plan državne interese i ugled Republike Srbije. Žalimo što pojedinci, koji su nekada imali priliku da doprinesu jačanju međunarodnog položaja Srbije, danas koriste spoljnopolitičke teme za dnevnopolitičke obračune. Nedostatak stvarnih rezultata u njihovom dosadašnjem radu najbolje objašnjava težnju da umanje i omalovaže dostignuća drugih. Ministarstvo spoljnih poslova neće dozvoliti da se ozbiljna državna politika svede na lične uvrede, paušalne ocene ili ponižavanje partnerskih zemalja. Aktivnosti Ministarstva, kao i rad naših ambasadora i diplomatsko-konzularnih predstavništava, odvijaju se u okviru jasno definisanih spoljnopolitičkih ciljeva, koji su rezultat odgovornog i principijelnog pristupa zaštiti državnih i nacionalnih interesa. Svaka tvrdnja poput one koju je izneo Zdravko Ponoš predstavlja zlonameran pokušaj diskreditacije ozbiljnog i odgovornog rada srpske diplomatije, koja kontinuirano jača međunarodni položaj naše zemlje.
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)