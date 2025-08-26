NEVENA JOVANOVIĆ: Ponoš omalovažava države koje priznaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije

DRŽAVNI sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nevena Jovanović reagovala je na još jednu u nizu neodgovornih izjava Zdravka Ponoša.

Foto: MSP

Najnoviju neodgovornu izjavu Zdravka Ponoša, izrečenu neposredno nakon uspešne posete visoke delegacije Republike Kongo Beogradu, ocenjujemo kao krajnje neprimerenu i oštro osuđujemo pokušaj omalovažavanja prijateljske države koja dosledno i principijelno podržava Srbiju u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Ovakav čin predstavlja još jedan vid politizacije spoljnopolitičkih tema i njihovog korišćenja za ličnu promociju, na štetu naše zemlje. Saradnja sa državama koje poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije deo je dosledne spoljnopolitičke strategije koja daje rezultate. Nakon potvrde čvrstog partnerstva i produbljene saradnje između dve prijateljske države, zabrinjava što partikularne političke ambicije stavljaju u drugi plan državne interese i ugled Republike Srbije. Žalimo što pojedinci, koji su nekada imali priliku da doprinesu jačanju međunarodnog položaja Srbije, danas koriste spoljnopolitičke teme za dnevnopolitičke obračune. Nedostatak stvarnih rezultata u njihovom dosadašnjem radu najbolje objašnjava težnju da umanje i omalovaže dostignuća drugih. Ministarstvo spoljnih poslova neće dozvoliti da se ozbiljna državna politika svede na lične uvrede, paušalne ocene ili ponižavanje partnerskih zemalja. Aktivnosti Ministarstva, kao i rad naših ambasadora i diplomatsko-konzularnih predstavništava, odvijaju se u okviru jasno definisanih spoljnopolitičkih ciljeva, koji su rezultat odgovornog i principijelnog pristupa zaštiti državnih i nacionalnih interesa. Svaka tvrdnja poput one koju je izneo Zdravko Ponoš predstavlja zlonameran pokušaj diskreditacije ozbiljnog i odgovornog rada srpske diplomatije, koja kontinuirano jača međunarodni položaj naše zemlje.

Najnoviju neodgovornu izjavu Zdravka Ponoša, izrečenu neposredno nakon uspešne posete visoke delegacije Republike Kongo Beogradu, ocenjujemo kao krajnje neprimerenu i oštro osuđujemo pokušaj omalovažavanja prijateljske države koja dosledno i principijelno podržava Srbiju u očuvanju… — Nevena Jovanovic (@stsecjovanovic) August 26, 2025