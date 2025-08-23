NAJLEPŠA SLIKA NA PROTESTU PROTIV BLOKADA: Srbija je pokazala svoje pravo lice (FOTO)

NA protestu građana protiv blokada u Boru osvanula je prelepa slika.

Foto Novosti

Veliki broj građana okupio se u Boru kako bi podržao skup protiv blokada.

Jedan od najlepših trenutaka na skupu dogodio se kada je majka podigla u naručje dete sa balonom što je mnoge raznežio.

