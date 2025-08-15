Politika

TERORISTI BLOKADERI NE ODUSTAJU: Ortak Mile Pajić poziva na linčovanje policajca, objavio i njegovu adresu (FOTO)

В.Н.

15. 08. 2025. u 21:56

BLOKADER Branislav Đorđević otvoreno širi mržnju prema policijii i javno targetira jednog njenog pripadnika.

ТЕРОРИСТИ БЛОКАДЕРИ НЕ ОДУСТАЈУ: Ортак Миле Пајић позива на линчовање полицајца, објавио и његову адресу (ФОТО)

Foto: Printscreen

Đorđević, inače poznat kao ortak teroristkinje Mile Pajić, je na "Iksu" objavio fotografiju, lične podatke i kućnu adresu jednog od policajaca koji su štitili državu od blokadera sinoć.

On i Mila Pajić su, inače, već nekoliko meseci u Hrvatskoj, gde su pobegli nakon što im je provaljen plan za izazivanje državnog udara i građanskog rata u Srbiji.

(Informer)
 

