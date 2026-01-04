ACB LIGA: Baskonija nastavlja u brzom ritmu, Realu pripada derbi...
DANAS se završava 14. kolo španskog šampionata, a mi smo za vas spremili nove predloge.
ACB liga
12.30 Real Madrid - Barselona 1 (1,42)
17.00 Baskonija - Andora +180,5 (1,90)
19.00 Valensija - Manresa +179,5 (1,85)
Kvota: 4,99
