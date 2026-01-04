TIP ostali sportovi

ACB LIGA: Baskonija nastavlja u brzom ritmu, Realu pripada derbi...

Marko Milosavljević

04. 01. 2026. u 10:40

DANAS se završava 14. kolo španskog šampionata, a mi smo za vas spremili nove predloge.

FOTO: Profimedia

12.30 Real Madrid - Barselona 1 (1,42)

17.00 Baskonija - Andora +180,5 (1,90)

19.00 Valensija - Manresa +179,5 (1,85)

Kvota: 4,99

