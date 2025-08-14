PRAVNA DRŽAVA MORAĆE DA RADI Vučić: Batinaši i ljudi koji su neprijatelji svoje zemlje i naroda će morati da odgovaraju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Informer o zahtevima za uvođenje vanrednog stanja.

Kaže da ga ljudi upozoravaju da je vreme za vanredno stanje, da vojska izađe na ulice.

- Ja znam da u ovoj zemlji ima sedam miliona predsednika i svaki bolje od mene zna šta treba činiti. Ja ću sa zadovoljstvom da gledam rad budućeg predsednika. Molim one ljude koji znaju da želim dobro našoj zemlji. Meriću svaki naredni potez, zajedno sa saradnicima, ali ne želim da dovodim Srbiju u poziciju u kojoj će biti rupa na bilo čijem tepihu, koja će biti izložena polzi nekih drugih. Pravna država moraće da radi - batinaši i ljudi koji su neprijatelji svoje zemlje i naroda, jer ovo ne može da radi normalan čovek, oni će morati da odgovaraju - navodi Vučić.