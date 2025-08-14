Politika

200 MASKIRANIH BLOKADERA SA PALICAMA IDE KA SNS: Spremaju haos u Novom Sadu (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 20:57

GRUPA od 200 maskiranih blokadera uputila se ka prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

200 МАСКИРАНИХ БЛОКАДЕРА СА ПАЛИЦАМА ИДЕ КА СНС: Спремају хаос у Новом Саду (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Kako je prikazano na TV Pinku blokaderi u Novom Sadu koji su se skupili ispred prostorija SNS šaraju prostorije i uništavaju ih.

Foto: Printskrin

