VUČIĆ OTKRIO ŠTA SU IDEJE STRANACA: Sve su stranci zakuvali, a konačan plan im je da ukinu Srpsku i Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nakon održane sednice Saveta za nacionalnu bezbednost rekao je da postoje mnogi ljudi u Srbiji koji olako shvataju sve ovo što se dešava.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

- Ideje stranaca su sledeće - Prođe to, dođu neki izbori, onda postave svoje, pa ukinu Šmita i sve to funkcioniše kao u nekoj bajci. A posle toga će da pričaju da su izbori u Srbiji namešteni. Spremni su agenti razni ovde, uglavnom su vezani za razne zapadne agencije. I onda hoće da predlože Jensa Stoltenberga kao svog Gonzalesa. Ali onda hoće i Piculu ili nekog od parlamentaraca, da ukinu i Srpsku i Srbiju na kraju - rekao je Vučić. - To su stranci zakuvali i zamesili. U međuvremenu da, naravno, da urade sve što je moguće preko unutrašnjih struktura Republike Srbije na daljem slabljenju i preuzimanju institucija koje će da budu kvinsliške. Nisam slučajno baš taj termin upotrebio zbog porekla i imena čoveka odakle to dolazi. I lepi su im planovi, a lep im je i račun ali bez krčmara, samo nisu razumeli da Srbi više od svega vole slobodu. Tako da biće zanimljivo i leto i jesen i zima i proleće. Srbija će morati više da radi.