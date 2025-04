VUČIĆ O PROTESTIMA U SRBIJI: Na protestima nema siromašnih, to je pobuna lažne elite koja nije srećna

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je na protestima u Srbiji nisu izašli siromašni, već da je to pobuna lažne elite koja nije srećna.

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

Kad su u pitanju protesti, Vučić podseća da je Železnička stanica u Novom Sadu izgrađena pre 60 godina.

- Veći deo te stanice je nedavno rekonstruisan, ali nadstrešnica u konstruktivnom smislu nije rekonstruisana. Dodat je određeni stakleni materijal na tu nadstrešnicu i tužilaštvo tvrdi da je to napravilo problem, ali to je i nešto što je nasleđe prošlosti jer nije izgrađeno na pravi način, ali naš zadatak je bio da to promenimo, rekonstruišemo i da napravimo da sve bude bezbedno - kazao je predsednik Srbije.

Kaže da postoji organizovana pobuna sa nemirima organizovana od strane bogatih.

- Nema siromašnih ljudi na ulicama. Nijednog siromaha niste videli na ulici. To je pobuna lažne elite koja nije srećna jer nije na vlasti i ne odlučuje o najvažnijim stvarima - rekao je Vučić.

Tvrdi da nemamo problem ekonomski jer imamo "najveće plate, penzije, rast BDP".

- Napravili smo više auto-puteva i pruga nego ikada, značajne naučne parkove takođe. Nemamo ekonomskih problema - rekao je on.

Kaže da je 13 godina na vlasti.

- To je kao simbol. To je previše... To je veliki vremenski period i mnogi ljudi su se zasitili i moja sujeta nije toliko velika da to ne priznam. Pored rezultata imate i emocije i taj osećaj da su ljudi iscrpljeni. To je neizbežno i to nam se dešava. Ovo je i prava obojena revolucija i mnogo novca je ušlo u zemlju. To su radili preko medijskih platforma, Junajted grupe i drugih. Radili su užasnu kampanju koja nije imala nikakve veze sa rezultatima. Nisu mogli ništa sa rezultatima. Ono što smo radili i gradili je bilo stvarno dobro, ali radili su kriminalizaciju i dehumanizaciju mene, a tišinu o rezultatima i stvarnosti. Naravno, isticali su probleme koji nekad nisu ni postojali, a nekad su preterivali u svemu. Onda su podržali sve sa NVO koje dobijaju novac iz inostranstva i morate da uključite jako strano mešanje koji su želeli da u sve umešaju razne grupe društva i to su uspešno uradili. Do sada nisu uspeli da nas sruše, ali ovo su veliki izazovi. Te ljude koji protestuju ne interesuju uopšte žrtve i čak im je većina porodica žrtava rekli da to ne rade u njihovo ime, da ne žele ovakvu pobunu i da traže da tužilaštvo i sudije donesu odluku i da im daju pravdu za njihovu decu - kazao je on.

Većina ljudi na protestima nisu plaćenici, dodao je.

- To ne znači skoro ništa jer oni ne mogu da prepoznaju uticaj kom su izloženi kad gledaju N1, NovaS i sve te medijske platforme Junajted grupe. Oni stvarno veruju da sam deo velike narko afere "Jovanjica" o kojoj ništa nisam znao, ali su oni tri godine vodili kampanju o tome, a onda su jednog dana rekli da je to bilo nestina i da nije imalo veze sa mnom i mojom porodicom, ali su mi tri godine sudili, proganjali mene i moju porodicu sa običnim lažima. Ti mediji su plaćeni spolja - rekao je Vučić.

Ističe da su svi zahtevi studenata ispunjeni. Na konstataciju novinara da misli da u Srbiji ima korupcije, Vučić kaže da smatra da postoji korupcija širom sveta.

Kaže da neće biti lako da bude rešeno nezadovoljstvo demonstranata.

- Postojala su velika očekivanja demonstranata i verovali su da je u toku revolucija, da je pitanje kad će me oboriti - rekao je Vučić.

Kaže da ljudi ne bi protestovali da je sve počelo sa politikom.

- Sad to ne mogu da sakriju. Prvo su govorili da su protiv nasilja, a sada prosto čine mnoge nasilne akte protiv svih onih koji im se suprostave. Nisu spremni da čuju drugačije mišljenje, nisu spremni da učestvuju u demokratskom dijalogu. Ponudili smo im dijalog, nisu hteli. Tražili su da objavimo sve dokumente i mi smo to uradili. Ne kažu da nešto fali, ali kažu da to niko sad neće da čita i da ima mnogo dokumenata jer ih to nije ni interesovalo - kazao je Vučić.

Ističe da više ne govore o zahtevima i da će sad isticati nove.

- U suprotnom, to bi bila neuspešna revolucija i zato moraju da se radikalizuju, homogenizuju i da nešto pokušaju da urade i počeli su da prave velike greške - rekao je on.

Objašnjava da je sada drugačija atmosfera nego pre mesec dana kada su bili "heroji nacije", a danas "to više nisu".