"REKTORE ĐOKIĆU, DUGUJETE MNOGO ODGOVORA" Brnabić: Kakva je uloga Beogradskog univerziteta u planiranju državnog udara? (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić obratila se na konferenciji za medije.

Foto: Novosti

- Kao predsednica Skupštine osetila sam potrebu da se obratim povodom objavljivanja sinoćnjih snimaka u kojima se poziva na državni udar. Posebno mi je bio šokantan deo vezano za Beogradski univerzitet. Najšokantnije u snimku je bila uloga Beogradksog univerziteta. Marija Vasić, profesorka, koja je učestvovala na takvom sastanku nijednom nije opomenula studente da je to što rade planiranje državnog udara. Njihov cilj je vojni puč i državni udar - kazala je Brnabić.

- Moje pitanje je ko je u ime Beogradskog univerziteta učestvovao u pokušaju puča i državnog udara i izazivanja građanskog rata? Ko je potvrdio Mariji Vasić da će vojska izaći na ulice? Kakva je uloga Beogradskog univerziteta u planiranju državnog udara? Ko je javio da će vojska biti pripravna i doći na njihov poziv. Da li zbog toga plenumi i blokade univerziteta? Da li ste zbog toga formirali tz. ekspertsku radnu grupu? Skandalizovana sam što se Beogradski univerzitet koliko sinoć nije oglasio. Autentičnost snimka potvrdio je i Pokret slobodnih građana - rekla je predsednica Skupštine.

O privremenom zatvaranju Skupštine

- Postoji pravni osnov i jedino je razumno da smo doneli odluku da zatvorimo Skupštinu danas, sutra i u nedelju, da ne bi neko pokušao da izazove incidente. Ako bi do toga došlo, rekli bi da smo mi to dozvolili. Mislim da je to sasvim normalno kako bi pozvali na smirivanje tenzija - rekla je Brnabić.

O postavljanju traktora

- Videla sam da su studenti doneli odluku da ostanu u Pionirskom parku. To je jedini prijavljeni skup. Sva prava su im uskraćena. Da li je uloga Beogradskog univerziteta da obrazuju mlade ljude ili da organizuju vojni puč? Traktori su došli, i to ne oni traktori od 150.000 - 350.000 evra, koje vidimo kada neki od poljoprivrednika i pripadnika političkih stranaka blokiraju ulice, ovi su prilično skromni traktori, koje su dovezli poljoprivrednici, kako bi dali svoj doprinos da zaštite mlade ljude koji samo žele da uče. Ne vidim zaista nikakav problem u tome. Svako ih veče napadaju, gađaju. Neko je došao i osetio potvrdu da ih zaštiti. Mislim da je dobro i da će poslužiti za sprečavanje incidenata i napada na te mlade ljude koji su odlučili da se ne povuku. I s obzirom na to da su ih isterali i sa fakulteta, da im blokiraju ulice, govore gde mogu da idu i šta da rade, neki koji smatraju da je plenum važniji od zakona, Ustava, države, neće više da se povlače. Razumem ih. Teška odluka. Kada pogledate tu decu koja pitaju predsednika - zašto naši dekani ne žele da razgovaraju sa nama? Ovo je jedino što im je ostalo i ja ih razumem - kazala je predsednica parlamenta.

- Ja verujem u Vojsku Srbije, svim srcem. Verujem u njihov patriotizam i državotvornost. Ovde je pitanje za Univerzitet - ko priprema vojni puč i državni udar - rekla je Brnabić

- Reagovaće tužilaštvo i svi nadležni organi, ali ja želim da čujem ko sa državnog univerziteta priprema vojni puč u Srbiji. Marija Vasić, profesorka, kaže da se sindikat vojske javio i da će biti pripravni. Vojska će izaći na poziv Univerziteta. Rektore Đokiću, dugujete mnogo odgovora na pitanja javnosti ove zemlje - zaključila je predsednica Skupštine.