ŠAPIĆ OSUDIO INCIDENT NA DANAŠNJOJ SEDNICI: Skrnavljenje srpske himne i zastave u Skupštini grada nezapamćeno u srpskom društvu i našem gradu

SKRNAVLjENjE srpske himne i srpske zastave na način na koji smo danas videli u Skupštini grada Beograda je do sada nezapamćen u srpskom društvu i našem gradu, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Foto Grad Beograd

– Puštati srpsku nacionalnu himnu u nedogled da bi time blokirali i opstruisali rad parlamenta, nije samo jedan od najglupljih pokušaja opstrukcije do sada, nego je sigurno i najbedniji. Sve što se dešavalo ispred Skupštine grada ne želim da komentarišem, već ću ponoviti ono što već mesecima govorim, a to je da očekujem da nadležni organi urade svoj posao i sankcionišu divljaštvo i siledžijstvo svih onih koji smatraju da njima treba i može sve da bude dozvoljeno. Činjenica da su na ulazu u gradski parlament kod opozicionih odbornika pronađeni noževi, elektrošok aparati i drugo hladno oružje, što nakon jučerašnjeg divljanja u Narodnoj skupštini, koje je takođe do sada kod nas nezabeleženo, pokazuje da ukoliko se ne bude najozbiljnije reagovalo od strane državnih nadležnih organa, da nam preti ozbiljan građanski sukob, jer se bojim da mnogi ljudi ovo neće još dugo trpeti i tolerisati. Istovremeno ispred ulaza, dok je trajala sednica Skupštine grada, pojavili su se narodni poslanici opozicije, koji su došli da napadnu službu obezbeđenja Grada Beograda, koja je samo radila svoj posao, a to je fizičko obezbeđenja svih gradskih objekata. Inače, svi naši objekti se svakodnevno fizički obezbeđuju, isključivo od strane licenciranih i u skladu sa zakonom izabranih renomiranih agencija za obezbeđenje i nisu nikakvo „privatno obezbeđenje” kako su danas pojedini hohštaplerski mediji ponavljali u nedogled. Ovo sam još pre par meseci pokušao da objansim, jer su i tada zvanično obezbeđenje Grada Beograda nazivali „privatnim” i time kod ljudi pravili zabludu i utisak da su oni došli sa ulice, a ne legalno i legitimno angažovani od strane Grada Beograda da svakodnevno obezbeđuju sve naše objekte, što je ujedno i naša zakonska obaveza. Očigledno lažovske i hohštaplerske medije to ni tada, kao ni sada nije interesovalo, pa su nastavili da lažu i obmanjuju narod sve u cilju stvaranja još veće tenzije i netrpeljivosti u društvu – naveo je Aleksandar Šapić.

BONUS VIDEO:

Đilasova banda se ponosi sto je gotovo poubijala ljude koji su obavljali svoj posao.