OVA MERA ĆE UĆI U KNJIGE Mali: Novac je obezbeđen, zakon je u Skupšti samo da se usvoji i mladi mogu da apliciraju za stanove

MINISTAR finansija Republike Srbije Siniša Mali gostujući u emisiji "Direktno", govorio je o programu jeftinih stanova za mlade.

- Zakon je spreman, svi do 35 godina, zaposleni i nezaposleni, čim prođe u Parlamentu, može da se ide na primenu. Nikada se tu nije desilo, da uz podršku i garanciju države, imate 1.000 evra učešće, za nekretninu od 100.000 evra, kupite svoj prvi stan. Vama treba sada za takav stan 20.000 evra da biste uopšte mogli da dobijete kredit. Sada, po zakonu, ne treba 20 već 1 odsto. Kao jedan skuplji telefon - naglasio je Mali.

- To je zato što država garantuje bankama sav rizik davanja kredita pojedincu. Zato kažemo, prvih 6 godina, država subvencioniše kamate. Vi ćete prve godine plaćati oko 93 evra mesečno, manje od zakupa stana. S druge strane, država daje 120, 125 evra za vaš kredit. I tako iz meseca u mesec. Druge godine se povećava vaša kamata na 170 evra, i dalje manje nego što plaćate zakup stana. Opet država svakog meseca, 120-125 evra. I tako prvih 6 godina. Nakon 6. godine, imate kamatnu stopu plus 2 posto, negde oko 350-360 evra na mesečnom nivou. Dakle, umesto da rentirate stan možete da ga kupite, čak za niži iznos - objašnjava Mali.

- Mnogo smo dugo razmišljali o tome, to je strašna mera države, po meni to će ući u knjige. Veliki je broj zahteva da se podigne starosna granica, ali smo rekli, hajde da krenemo sa ovim, pa da vidimo dalje kako ćemo da nastavimo. Ovo ne može da uradi slaba država. Ovo je garantna šema od 400 miliona evra. veliki potez s naše strane, ali samo velike države mogu to da ispune - kaže Mali.