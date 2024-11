IZDAJNIK MILOŠ JOVANOVIĆ BI DA HAPSI VUČIĆA ZBOG "IZDAJE KOSOVA": Oni im do 2012. bukvalno sve dali!

IZDAJNIK MILOŠ JOVANOVIĆ BI DA HAPSI VUČIĆA ZBOG "IZDAJE KOSOVA", A ONI IM DO 2012. BUKVALNO SVE DALI!



Miloš Jovanović - na vlasti do 2012.:



"Ne možemo večno da se povlačimo pred nasilnicima i izdajnicima, meni ja jako važno to što oni izdaju zemlju i to je možda najbolnija… pic.twitter.com/nTiwyHcxJh — Detektor laži (@LaziDetektor) November 29, 2024