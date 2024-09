VUČEVIĆ RAZOBLIČIO LAŽI PONOŠEVOG PULENA: Skandal je reći da je Srbija kriva za bombardovanje, to ni Kurti ne bi mogao da zamisli

PREMIJER Srbije Miloš Vučević odgovorio je Stefanu Janjiću, poslaniku opozicione grupe Srbija centar-Srce, koji je na nastavku sednice Skupštine Srbije rekao da "građani jedu đubre od hrane, a da BIA hapsi ljude"

-Mislim da ste uvredili sve građane Srbije time što ste rekli da kupuju i jedu “đubre od hrane”. Mislim da građani Sribje imaju dobru ponudu u radnjama i obuhvatili smo 82 vrste namirnica, i ne samo namirnica. Ne znam šta vi jedete kada nazivate ono što svi mi jedemo đubre. Ne znam zašto se od parizera napravili političku paradigmu. Odakle vama pravo da kažete da neko prodaje đubre građanima Srbije. A niste tu stali, rekli ste nešto što je skandalozno. Rekli ste da ste advokat, moj kolega, neverovatno mi je da onda kažete da BIA hapsi ljude. BIA, kolega, ne može da hapsi ljude. Samo policija može da hapsi ljude. BIA kupuje novu opremu, pa to valjda treba da podržite. BIA radi sve one zakonite mere. To što vi polazite od onoga za šta se radilo od 2000. do 2012. godine to je druga percepcija i za šta ste vi to radili, a to je pitanje na koje ja danas ne želim odgovorim. BIA mora da ima najbolje uslove da čuva Srbiju.

Premijer je naglasio da je najskandaloznije što je Janjić istakao jeste rečenica da je tadašnji režim kriv za bombardovanje Srbije.

-To je skandal nad svim skandalima. To je nešto što Kurti nije smeo ni da zamisli da može da se izgovori u Skupštini Srbije. Da ne ulazim u to da ste uvredili porodice svih poginulih, otetih, unesrećenih ljudi, jer su ih ubijali oni koji su nam napali državu kršeći međunarodno javno pravo i otimajući deo teritorije. Jedini razlog zašto je Srbija bila mučki napadnuta jeste da nam se otme KiM. Isključivi razlog protivpravnog napada na Srbiju. To vam potvrđuje vreme od 1999. godine do danas. Srbija se i danas pritiska da se usaglasi da je to slobodna teritorija. Promenile su se sve političke garniture u 25 godina od agresije i nijednog trenutka oni koji su autori tzv. Kosovske nezavisnosti nisu odustali od tog plana. Bez obzira da li bila leva, desna, centralna stranka, plavi, žuti, crni, oni nisu odustali od agende da se otme KiM. I vi posle svega toga kažete da je neki Slobodan Milošević ili bilo ko kriv za napad na našu državu, ali da nametnemo da je režim u Srbiji kriva za napad i ubistvo našeg naroda i otimanje teritorije, u najmanju ruku je skandalozna . To je priča kao da je Srbija kriva za raspad Jugoslavije. Pa, samo nemojte da idete daleko u prošlost pa ćete da vidite da su postojali pokreti dok je Tito bio živ, imali su pokrete koji su težili samostalnosti nekih republika. Krivi su teroristi koji su ubijali civile, vojnike i krive su države koje su izvršile agresiju na našu državu. Daće Bog da se odupremo, pre svega politički. Građani Srbije kupuju dobru hranu, BIA ne hapsi, a KiM je deo Srbije- rekao je Vučević i dodao:

-Bilo bi fer da ste rekli kakvu je politiku Srbija trebalo da vodi da ne dođe do bombardovanja i da sačuvamo KiM. Tada bi vaša politika imala smisao, da ponudite alternativu. Danas vam je KiM Pandorina kutija, kao što je rekao Aleksandar Vučić u UN. Srbija je 2000. bila urušena jer je bila bombardovana, jer je deceniju pre toga bila kažnjavana i pod sankcijama. A vi ste uspeli da napravite fenomen, vi ste urušenu Srbiju uspeli da uništite potpuno. I ono malo što je postojali vi ste pordavali za tepsiju ribe i ostavljali više od 500.000 ljudi bez posla. To je najpogubnija politika. To su rezultati vaše politike.