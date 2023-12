VUČIĆ OBIŠAO RADOVE: Brza saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" biće završena do kraja 2028. godine (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine", od Bačkog Brega do Srpske Crnje u dužini od 185,5 kilometara, da će veliki broj mesta na toj trasi biti na mapi najboljih puteva u Srbiji.

Foto: Tanjug

Predsednik pozdravio radnike na kineskom

Po dolasku na gradilište, Vučić je pozdravio radnike na kineskom.

- Dobar dan, ljudi! Nihao - kazao je Vučić.

- Iz Sombora smo imali jedno od najvećih iseljavanja stanovništva, ovo je jedna od stvari koja će ovaj grad da približi Novom Sadu i Mađarskoj. Velike stvari ulažemo u ovo - istakao je predsednik.

- Želeo sam danas da dođem ovde i da vam ovo pokažem, i to je deo Ekspa. Nije Ekspo samo vezan za Beograd. Mi ćemo sada morati da ulažemo i u održavanje puteva. Ovo će da donese život za mlade u Zapadnobačkom okrugu. U Srednjem Banatu sramota me je da pogledam, moraćemo mnogo toga da radimo. Za Vojvodinu smo mislili da je najrazvijeniji deo Srbije, ispostavilo se da u centralnoj Srbiji imamo razvijenije delove - kaže predsednik.

- Moja majka je iz Bečeja, dobro poznajem geografiju tog područja - dodao je Vučić.

- Posebno u Banat moramo da uložimo mnogo, mnogo više, delove Severnobačkog okruga. Ovo su stvari koje moramo da napravimo mnogo bolje. Da što pre dođemo do cifre od 1.000 evra za prosečnu platu. Jedan rat kada bi prestao, bilo bi lakše - kaže predsednik.

Govorio je i o gasnoj interkonekciji Mokrin-Beograd.

- Neće industrija tamo gde nema gasa. Kada nemate gasovod, nemate industriju. Industrija je ono što je važno, tehnologija, veštačka inteligencija - ističe Vučić.

- Moramo da gradimo građevinske kompanije u našoj zemlji. Da ne pričamo o tome da nemamo radnika. Traže na tržištu. Zato nam je dualno obrazovanje važno. Nemamo bravara, vodoinstalatera, zavarivača - kaže predsednik.

Foto: Tanjug

Dve milijarde za 2.400 kilometara puteva

- Dve milijarde je izdvojeno za 2.400 kilometara puteva, potpuna rekonstrukcija i obnova. Da uradimo, da obnovimo. Potrebno je 10.000 kilometara puteva da uradimo i rekonstruišemo da bismo mogli da se pohvalimo. Moraćemo svaki novoizgrađeni put da održavamo. Ova saobraćajnica košta dve milijarde - kazao je Vučić.

Foto: Tanjug

O serijalu "Putevi za budućnost"

Vučić je, odgovarajući na pitanje "Novosti" o značaju izgradnje ove deonice, komentarisao i naš video-serijal "Putevi za budućnost", i još jednom istakao koliko je izgradnja ovakve deonice važna za dolazak investitora.

- Veoma sam zahvalan što ste to uradili. Ja znam da to nikada neće privući pažnju ljudi, da ste mi nešto opsovali ili vama ja, to bi imalo milione pregleda. A ovako, kada govorite o nečemu što je važno i što je suštinski, to mali broj ljudi želi da vidi. Ja sam sa pažnjom gledao i veoma sam zahvalan što ste to uradili - rekao je predsednik o našem serijalu "Putevi za budućnost".

Kako ističe, ljudi kažu "potreban mi je put, ali mi dajte investiciju, da imam od čega da živim".

- Zato se i napuštao ovaj deo u Zapadnobačkom okrugu, kao i u Severnobanatskom. Ja ih razumem. Ali morate da imate put da bi došao investitor. Neće da dođu. I doći će bolja vremena. Sada su loša vremena u Evropi što se ekonomije tiče. Sada čekam podatke da vidim, ali značajan deo EU je u minimalnom plusu ili u recesiji. Znači na plus 0,1, 0,2, ili 0,3. Prosečno će biti EU na plus 0,6. Stopa rasta je 2,6 u Srbiji, kako mi predviđamo. Nama je važno da Evropa raste, skoči, jer kada Evropa skoči sa svojim brojevima, posebno Nemačka, onda i naša industrija može da skače. Mi nismo čak ni računali na značajan uticaj koji ćemo da imamo od juna meseca, ukoliko sve bude u redu sa Stelantisovom električnom "pandom". Dakle, za treći i četvrti kvartal moći ćemo da računamo na povećanu stopu rasta. Naravno da je pitanje investicija važno, jer moraju ljudi od nečega da žive, da prehranjuju svoju porodicu, ovo je jedan od uslova da bismo to mogli da napravimo - naveo je Vučić.

Foto: Tanjug

O protestima

- Svi imaju pravo da protestuju, dok ne dođe do nasilja. Ponosan sam na činjenicu da je naša policija izdržala, tri sata ćutali ljudi, trpeli udarce. Sve to pokazuje koliko smo trpeljivi. Pustimo ih da šutiraju loptu u Kneza Miloša, dok se narod muči. Juče su se svi mučili.

- Pitam šefa OEBSA i šefa delegacije ODIR u Beogradu, pitamo ih zašto ste to sakrili u javnosti. Što to krijete od međunarodne javnosti. Sve je bilo pripremljeno mnogo ranije. Šta mislite otkud policija u Skupštini grada? Zato što su znali da će nasiljem pokušati da je zauzmu. Sve su to znale naše službe. Zato ja javno pitam i čekam da mi kažu da nisu znali. Zaista sam ponosan na naše policajce. Ne zaboravite da je Ranko Panić ubijen kada nam nisu dozvolili da prošetamo. U Nemačkoj boga bi ubili u njima. Onu Gretu Tunberg nosili ko pero kad su protestovali za neki rudnik.

- Ne zanimaju me izjave političara, samo da se proces okonča. Ja sam se sinoć provozao Beogradom, divno izgleda, Beograd se razvija. To je ono što me zanima.

O kampanji u Šolakovim medijima

Na pitanje kako ocenjuje kampanju u Šolakovim medijima, on je rekao da ta vrsta laži više ne prolazi.

- Oni ne podnose ljude koji drugačije misle. Tri sata su oni uništavali zgradu i tukli policiju. Onda kažu da su to ubačeni elementi. Ako prođe, prođe. Najsmešnije mi kada se skupe i nekome viču - lopovi. Ali šta ćete...

- Tu sad ima nekoliko važnih stvari. Kada se dogodilo to u Kapitol Hilu i dan-danas odgovaraju za to, samo kod nas mogu da rade šta hoće i ne odgovaraju za to. Ponosan sam na činjenicu da je policija bila uzdržana. To su ogromne demokratske promene u odnosu na ono sa čime smo se suočavali u njihovom periodu, kada je "batina iz raja izašla".

- Šider i Šenah pokrali svoje izbore u svojoj stranci i doveli ih ovde. Kaže pokazali im Đilas i Šolak. Ako prođe, prođe... Izmislim nešto. Znaju svi oni da je sve bilo pošteno. Oni traže to da bi mogli da izvrše pritisak na jednu suverenu zemlju.

Foto: Tanjug

"Ceo projekat biće gotov do kraja 2028."

Na pitanje našeg novinara kada će biti izgrađena prva deonica ove brze saobraćajnice, za koju je ugovor potpisan pre dva meseca u Kini, predsednik kaže:

- Najviše će da rade od početka marta. Ceo projekat za pet godina, da se završi do kraja 2028. Ali to je ceo put od 190 kilometara, nama je Moravski koridor od 112 kilometara, samo da znate kakav je ovo projekat. Mora da se uradi ozbiljna eksproprijacija, posebno oko Vrbasa, gde neće biti sve jednostavno. Ali i oko Bečeja, Novog Bečeja, Srbobrana i Kikinde. Biće puno posla. deonicu po deonicu. Važno je da Sombor podignemo što pre, Srbobran. Mnogo će to da znači ljudima.

- Na Horgošu ćemo da napravimo najveći prelaz u Evropi - najavio je predsednik.

"Sutra kreću radovi na BIO4 kampusu u Beogradu"

Predsednik je najavio da će sutra početi radovi na BIO4 kampusu u Beogradu i ocenio da je to velika stvar.

Saobraćajnica duga 186 kilometara

Prvi radovi na izgradnji brze saobraćajnice "Osmeh Vojvodine" počeli su polovinom decembra.

Saobraćajnica "Osmeh Vojvodine" biće duga oko 186 kilometara i od Bačkog Brega do Vrbasa stizaće se za oko 50 minuta, a od Vrbasa do Srpske Crnje za sat i deset minuta.

Brza saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 kilometara na sat.

Na delu trase, od Sombora do Kikinde, planirana je izgradnja 46 mostova (preko kanala i prolaza za put), 34 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 35 propusta.

Na trasi brze saobraćajnice planirana je izgradnja 12 petlji: Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas zapad, Vrbas sever, Vrbas istok, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija i Kikinda istok.

Planirana je izgradnja i 13 površinskih kružnih raskrsnica.