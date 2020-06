Reč je o luksuznim automobilima “Chevrolet Camaro”, ili “Mercedes AMG, GLC”, BMW, Jeep, Land Rover, Hyundai i Honda, čija je cena između 50.000 i preko 100.000 evra. Oni su iz Montreala prebačeni u brodskim kontejnerima u Evropu.

Policija je otkrila da su ukradeni automobili namenjeni tržištu u Turskoj i Libiji gde su preprodavani po visoki cenama, ali povoljnije u odnosu na tržišne cene.

Ogroman međunarodni promet ukradenim automobilina otkrili su istražitelji i granična policija na italijanskim aerodromima i lukama u saradnji sa kanadskom policijom.

Prva ruta povezivala je Kanadu s Turskom, dok je druga i konzistentnija išla preko italijanske luke Đoja Tauro (Gioia Tauro) u Kalbriji do Libije.

U Đoiji je presretnuto preko 100 vozila. Za sada je zaplenjeno 30 automobila, vrednih više od milion i po evra, prenosi Ansa.



Gioia Tauro (RC) #Poliziadifrontiera scopre traffico internazionale di auto di lusso.

Rubate in Canada, viaggiavano in container e dopo uno scalo nei porti di Salerno o Gioia Tauro arrivavano in Turchia e Libia per essere rivendute a facoltosi acquirenti#essercisempre pic.twitter.com/RDoqgkwAJt

— Polizia di Stato (@poliziadistato) June 13, 2020