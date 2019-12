Tanjug | 16. decembar 2019. 19:14 > 19:31 | Komentara: 0

Oni koji su pokretali afere, činili su to sa samo jednim ciljem - da razore namensku industriju Srbije, ali nikome spolja, ni bilo kome iznutra, neću dozvoliti da sruši vojnu industriju Srbije, poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle obilaska multimedijalne izložbe "Srbija 2019 - godina infrastrukture: Ništa više nije daleko".Odgovarajući na novinarsko pitanje o pisanju nemačkog Špigla o podršci države navodnoj korupciji u vojnoj industriji, Vučić je rekao da je "umešanost države onolika koliko smo pomagali svakoj fabrici namenske industrije"."I tek ćemo pomagati, planiramo da dodatno oživimo našu namensku industriju. Posle svih udara koji su postojali i na fabriku u Lučanima, i na fabriku u Valjevu, kao da bi neko želeo da nam zatvori sve fabrike, da ne proizvodimo oružje", ocenio je Vučić i dodao:"Ovo samo govorim zato što su tu veliki interesi u pitanju i naravno da mnoge zemlje žele da sruše vojnu industriju Srbije. Ja ni bilo kome spolja, ni bilo kome iznutra, neću dozvoliti da sruši vojnu industriju Srbije. Neću dozvoliti zato što u njoj radi 11.000 ljudi, zato što je to temelj napretka naše armije, zato što je to temelj opstanka naše zemlje", poručio je Vučić.Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je onima koji ga optužuju za migrantsku krizu da prestanu s tim, jer se država vodi na ozbiljan način.Upitan da prokomentariše optužbe iz SZS da je kriv za migrantsku krizu i da će naseliti Srbiju migrantima, Vučić je, ironično, odgovorio:„Jeste uticaj Srbije je ogroman na događaje u Avganistanu i Siriji. Mi smo velesila. Mi smo krivi za migrantsku krizu. Slušam već tri ili četiri godine te priče. Svake godine čim se pojavi reč migranti neki skoče i kažu - Vučić pravi parking zonu i hot spot za migrante“.Ukazao je da, kada kaže primiće 50-oro dece, onda mu neki kažu „nećeš ovde“.„Prestanite s tim. Država se vodi na ozbiljan način. Svi ksenofobi ovog sveta, koji žele da razore ugled Srbije u svetu, se pronađu tu da tobož nešto štite“, naglasio jeon.Vučić je rekao da je to bio slučaj i kada je građen autoput do Čačka, podsećajući na slučaj hrast.„Tada su rekli „nemojte da radite bilo šta, imaćete problem s hrastom“. Otvaranjem tog autoputa spasili smo 20 do 30 života“, konstatovao je on.Vučić je kazao da je neko morao da preseče i radi i kada su govorili protiv Beograda na vodi.„Neko mora da ima hrabrosti, strpljenja i trpeljivosti“, poručio je on.Predsednik Aleksandar Vučić primetio je večeras da njegovi politički protivnici sve što urade, objašnjavaju time da su protiv vlasti, te istakao da je, u slučaju predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća, uveren da će nadležni organi utvrditi šta je istina.Vučić je, upitan da prokomentariše Bastaćeve reči, povodom slucaja Lešnjak, "da mu je sve namešteno, jer je cepao plakate predsednika", rekao da je Bastać poznat po tome što je čupao znakove, vadio kocke..."Pogledajte šta treba da se dogodi. U Srbiji danas sve što uradite možete da objasnite time da ste protiv vlasti. Budete najgori kriminalac, apsolutno najgori, ali imate pravo da budete najgori kriminalac, jer ste protiv vlasti", rekao je Vučić.Dodao je da je Bastać dva puta odbio da ide na poligraf."A, znate ko odbija da ide na poligraf? Lažovi. Kako sam ja smeo da idem na poligraf, a Bojan Pajtić nije smeo", rekao je Vučić.On je naveo da poligraf ne može da se "namesti", te da može nekada da se kaže da se rezultati poligrafa neće koristiti, ali da je to jedan slučaj u 1.000."Imate test pitanja, a 999 od 1.000 ljudi prođe test pitanja. Na osnovu tih pitanja vidite da li funkcioniše ili ne, i to ne može nikad da se namesti. Onda vam je jasno da je u pitanju lažov", rekao je Vučić.Za Bastaća je rekao da je čovek koji je tukao, maltretirao, prvo pljačako građane Starog grada... , a onda je to zato što je skidao plakate..."Ja verujem u institucije Srbije i uveren sam da će nadležni organi to da pokažu", rekao je Vučić.Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić istakao je večeras da smatra da je potrebna široka, narodna koalicija ljudi koji vole zemlju, i da je, ako je nekome u njegovoj stranci stalo više do vlasti, onda mu to govori samo, u prilog tome da pravi takve vrste saveza.Vučić je tako odgovorio na pitanje da pojedini funkcioneri iz SNS smatraju da koalicioni partneri na listi SNS ne zaslužuju toliku podršku i da li će opet ići sa njima na izbore."Ja bih voleo kada bi uvek bilo samo kritike, a ne samo na račun nekog drugog iz naših redova. Zadovoljan sam saradnjom koju smo imali sa svima u našoj koaliciji“, rekao je on.Vučić je kazao da je čuo da je neko rekao da PUPS ne zaslužuje onoliko koliko je dobio i da misli da je PUPS bio dobar i korektnog partnera i da će tako biti i u budućnosti“, podvukao je on.Poručio je stranačkim kolegama da, ako neko misli drugačije, to može da iznesena Glavnom odgovoru SNS 29. decembra. „Voleo bih da tako sučelimo argumente. Mi smo demokratska stranka i može svako da kaže šta hoće, a kada se dogovorimo onda nastupamo jedinstveni“, rekao je on.