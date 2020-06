I. KOVAČIĆ - S. J. MATIĆ | 15. jun 2020. 22:02 | Komentara: 0

Poznanici se opraštaju od doktorke Violete Skorobać Ašanin, psihijatri tvrde da je reč o ritualnom činu. Način na koji je sebi oduzela život ukazuje da je bila čvrsto rešena da to učini

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je obdukciju tela dr Violete Skorobać Ašanin, koja je prema prvim saznanjima sebi oduzela život zarivši dva puta nož u srce. Tužilaštvo traži da se uradi i toksikološki nalaz, kako bi se utvrdilo da li je doktorka uoči samoubistva konzumirala neke lekove ili alkohol.

Vest o smrti poznatog plastičnog hirurga uznemirila je njene najbliže i poznanike, posebno zbog načina na koji je digla ruku na sebe. Psihijatri su saglasni da je reč o ritualnom samoubistvu, kojim je najverovatnije želela da pošalje poruku.

- Samoubice obično čekaju da se osame, pa onda sebi oduzmu život, najčešće velikom dozom tableta, skokom sa prozora, vešanjem ili sečenjem vena. Međutim, ona se na čin samoubistva odlučila dok su, kako su preneli mediji, u stanu bili i suprug i sin, tako da sam uveren da je najverovatnije htela da poruči: "Ubiću se, pa ćete me voleti" - kaže, za "Novosti", jedan ugledni beogradski psihijatar.

Tek kad su se zabrinuli što Violeta dugo ne izlazi iz kupatila, njen suprug i sin provalili su vrata i zatekli je mrtvu.

Doktorka Ašanin bila je vlasnica poznate privatne bolnice i priznati stručnjak u oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije, kojom se bavila 20 godina. Njeno telo pronađeno je u kupatilu porodičnog stana u Ulici kralja Milutina 63 u Beogradu.

Naš sagovornik objašnjava da se najveći broj samoubistava događa u ranim jutranjim satima, dok se ugledna doktorka ubila već kad je dan prilično odmakao:

- Mnoge samoubice se u trenutku predomisle, međutim, sudeći po načinu na koji je ona sebi oduzela život, sve ukazuje na to da je bila čvrsto rešena da to učini i to kada je porodica bila na okupu. U prilog čvrste rešenosti govori i činjenica da je dva puta sebi zabila nož u srce, za šta je potrebna ogromna fizička snaga.

Samoubistvo čuvene doktorke, u čijoj ordinaciji su se ulepšavale mnoge ličnosti srpskog džet-seta, izazvalo je nevericu i šok, jer je za mnoge bila oličenje zadovoljne i uspešne žene, koja je uz to bila veliki stručnjak u svojoj profesiji. Mnogi koji su je poznavali oprostili su se od nje porukama na društvenim mrežama i objavljivanjem zajedničkih fotografija.

- Sarađivali smo više od decenije, pomogla si mnogim našim ženama, tužna sam što mi nismo tebi. Počivaj u miru, draga Violeta! - stoji u jednoj od objava.

Sve poruke praćene su crnim srcima i mnogobrojnim emotikonima sa očima punim suza.

- Ako ti je duša lepa kao što si ti bila, onda te je Bog uzeo kao anđela. Niko ne zna kakve tuge čovek nosi u sebi - ređali su se komentari onih koji su je poznavali.

Koliko su poznanici i prijatelji bili pogođeni svedoči i komentar:

- Strašna tragedija. Predivna, snažna osoba, puna energije i entuzijazma. Za mene neverovatno. Kakva je to legenda od žene bila.

Komšije ove porodice i dalje ne mogu da dođu sebi zbog tragedije koja se dogodila, a za lekarku imaju samo reči hvale.

Violeta Skorobać Ašanin / Foto Privatna arhiva

- Bila je divna i uvek nasmejana, prosto ne mogu da verujem da se ovo desilo - rekla je za medije komšinica koja ju je videla noć pre samoubistva. - Svoj privatni život zadržavala je za sebe, a zašto je ovo uradila, zna samo ona.

KOLEGE U ŠOKU

Među onima koje je šokirala vest o samoubistvu uspešne doktorke su i njene dugogodišnje kolege.

- U neverici sam - kaže jedan od saradnika dr Skorobać Ašanin. - Videli smo se pre dve nedelje i pravili smo planove šta bismo novo mogli da radimo u našem poslu posle korone. Ništa nije ukazivalo na tragediju. Bila je kao i uvek vesela, energična i nasmejana. Pamtiću je kao vrednu i preduzimljivu osobu. O njenom samoubistvu sam saznao iz medija. Iako je slika bila zamućena, prepoznao sam je. Bio sam šokiran i još ne mogu da sredim misli.

ŽENA ZMAJ ZA 2012. GODINU

DR Violeta Skorobać Ašanin bila je poznata u svetu međunarodne plastične estetske hirurgije po celom spektru estetskih operacija. Bavila se privatnom praksom tokom 20 godina. Profesionalno iskustvo sticala je usavršavanjem na prestižnim klinikama za plastičnu hirurgiju u Italiji, Kanadi, Grčkoj, Rusiji, Brazilu i SAD. Jedna je od pokretača inicijative da se procedura rekonstrukcije dojki nakon mastektomija uvede u redovni onkološki protokol, a 2012. godine dobila je nagradu "Žena zmaj" za pionirski preduzetnički poduhvat.