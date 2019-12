Z. USKOKOVIĆ | 26. decembar 2019. 00:39 | Komentara: 0





ČITANjEM transkripta svedočenja Jane Marjanović u sredu je u Višem sudu u Beogradu nastavljeno suđenje njenom ocu Zoranu, koji je optužen da je ubio svoju suprugu i devojčicinu majku Jelenu (33) 2. aprila 2016. godine. U sudnici broj 26, o kobnom danu na nasipu Crvenka u Borči, i nestanku snaje, u sredu je svedočio i Zoranov rođeni brat Miloš, kao i njegova supruga Milica Marjanović.

Zoranovi roditelji, Vladimir i Zorica, nisu se pojavili, jer, kako su objasnili advokati odbrane, majka mu je bolesna, a otac je ostao da brine o njoj. Oni će biti ispitani na sledećem suđenju, zakazanom za 27. februar naredne godine.

Uroš Marjanović, Zoranov sin iz prvog braka, se pozvao na zakonsko pravo da ne svedoči. On je, inače, u vreme zločina bio maloletan. Sa druge strane, njegov stric Miloš je detaljno objašnjavao šta se dešavalo tog dana, ali i o odnosima u porodici.

- Tog dana smo moja tadašnja devojka, a sada supruga, i ja otišli na ručak u Zemun, a posle sam je odvezao na posao - ispričao je Miloš Marjanović. - Vratio sam se kući i ušao u sobu da pogledam film i uspavao se. U jednom momentu ušao je moj otac i uzeo ključeve od auta, da ode do prodavnice. Posle izvesnog vremena trgao me je telefon. Zvao me Zoran i rekao da dođem na nasip, jer je Jelena nestala. Sačekao sam oca, da dođe kolima i da krenem. Ponovo me je zvao Zoran i uspaničeno pitao kada stižemo, jer on i Jana traže Jecu, a nje nema.

NEKOLIKO puta su i Milošu i njegovoj suprugi Milici Marjanović upućivana pitanja o odeći koju je tog dana nosio Zoran. Tužilaštvo u optužnici navodi da je na njegovim pantalonama pronađeno blato. - Kako je Zoran bio obučen te večeri kada je Jelena nestala svi su videli, jer se te fotografije i dan-danas objavljuju - navela je Milica.

Posle toga, kako je ispričao svedok, otišli su na nasip da pomognu u potrazi za nestalom Jelenom. Potraga je trajala do duboko u noć, ali nje nije bilo. Kada su se vratili kući pregledali su njen profil na "Fejsbuku" i fan-stranicu, kako bi eventualno pronašli neki trag.

- Negde pred zoru smo ponovo krenuli na nasip - ispričao je Jelenin dever. - Iznova smo pretraživali taj deo kako bismo našli bilo kakav trag. Zoran je čak razgrtao šiblje, a Milica se na jednu dasku ubola u petu i tada smo odlučili da se vratimo kući. Već smo bili pred kućom kada nas je pozvala Jelenina majka Zorica i rekla da je ona sa policijom na nasipu. Ponovo smo se vratili tamo. Posle izvesnog vremena jedan od inspektora je rekao da idemo u Policijsku upravu Beograd. Ceo dan smo ispitivani, vođeni na poligraf... Predveče, u policiji, saznao sam da je Jeca mrtva.

Odgovarajući na pitanja zamenika tužioca Jelene Biorčević Cerović, Miloš Marjanović je rekao da se nijednog trenutka ni on, a ni brat nisu presvlačili jer i nije bilo vremena. Tragali su za "Jecom, a onda ih je odvela policija na ispitivanje". On je rekao i da je pretrpeo psihičku torturu u policiji.

Miloševa supruga Milica takođe je opisala taj dan kada je poslednji put videla Jelenu. Navela je da je za njen nestanak saznala kada se Miloš nije pojavio oko 21 sat da je "pokupi posle završene smene". Pozvala ga je, a on joj je rekao da je "Jeca nestala" i da dođe sama kući. Došla je u dom Marjanovića u Borči, gde je često boravila i spavala, a tamo su već bili Janina vaspitačica Lenka, devojčica, kuma Vera i Zoranova majka.

Ona je ponovila ono što je rekao i njen suprug, da je sa njim i Zoranom pred zoru, 3. aprila, krenula da traži Jelenu. I nju je policija odvela u "29. novembar", gde je, takođe ispitivana. Tvrdila je i da su je policajci psihički maltretirali.

- Govorili su mi da je Zoran kriv za njen nestanak - navela je Milica Marjanović, odgovarajući na pitanja predsednika sudijskog veća Jelene Škulić. - Nekoliko puta su me vodili i na poligraf. Dva puta u neku zgradu, gde je pisalo Zavod za forenziku.

Ona je ispričala i da su odnosi u porodici Marjanović bili isti kao i kod drugih porodica. Navela je i da je bila bliska sa Jelenom.

Za sledeće suđenje kao svedoci, osim Zoranovih roditelja, pozvani su i kuma Vera Vukomanović, Jelenina sestra od strica Teodora Krsmanović, policajac Boris Pucić, koji je učestvovao u potrazi 2. aprila uveče i koga su Marjanovići prvog pozvali i prijavili nestanak.





ISKAZ MALE JANE

SEĆAM se da smo došli tamo i onda smo sišli niz neko brdo, a zatim je mama otišla gore i rekla: "Idem ja." Tata i ja smo preskakali vijaču i videli smo da je nema i onda smo je tražili i zvali smo je, ali nje nije bilo.

Ovo se, pored ostalog, navodi u transkriptu svedočenja male Jane, u kome je navedeno i da je na pitanje tužioca da li zna gde je njena mama, devojčica odgovorila: "Znam. Ona je na nebu".

Prethodno je tužilac rekao devojčici da ona ne mora da priča ako ne želi i da mora da govori istinu i da ništa ne prećutkuje. On ju je pitanjima vraćao na dan nestanka i ubistva Jelene, a devojčica je sve vreme tvrdila da je tata bio stalno tu. Na pitanja da li su dolazili deda, brat ili stric, mala Jana je odgovorila da nisu i da su ona i tata stalno bili zajedno.