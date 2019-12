E.B.TALIJAN | 23. decembar 2019. 19:02 | Komentara: 0

Popusti od 20 do 50 odsto, narednog vikenda udarna pojeftinjenja

PRODAVNICE sa brendiranom robom nude mnogobrojna sniženja, a u tržnim centrima se zahuktava pretpraznična kupoholičarska groznica. Izlozi su išarani natpisima kojima se oglašavaju popusti od 20 do 50 odsto, ali ima i onih do 70 odsto. Većina trgovaca koji sada imaju manja sniženja, udarna pojeftinjenja najavljuju za naredni vikend, kada očekuju i najveće gužve.

U mnogim radnjama, čak i sa popustom, cene su vrlo visoke, ali u pojedinim prodavnicama markirana odeća i obuća ima pristupačne cene. Tako farmerke mogu da se pazare za 1.000 dinara, džemperi za 1.200, kaputi i jakne za po 3.000 dinara.

- Ima stvari koje su povoljne i treba iskoristiti aktuelnu ponudu - kaže, za "Novosti", Jasmina iz Beograda. - Kupila sam ove minđuše za rođendan drugarici, koštaju 800 dinara. Očekivala sam, ipak, da će u većini prodavnica biti niže cene, a vidim da je i dalje dosta skupo.

Dame koje žele da imaju novu toaletu za doček najluđe noći, u ponudi imaju crnu elegantnu haljinu od 1.300 do 3.200 dinara, tašnu za 1.600, cipele za hiljadu dinara više, ili čizme iznad kolena od prevrnute kože od 5.000 dinara.

Po pristupačnim cenama mogu se naći i muške košulje - od 700 do 1.200 dinara, pantalone - od 2.600 do 3.800 i sako za 1.500 dinara. Poznati španski brend nudi dva para muškog džinsa za 6.900 dinara. Neki su odlučili da u jednoj domaćoj parfimeriji na vreme kupe poklone za svoje najbliže kako bi ih obradovali za Novu godinu.

- Uzeću parfem za dečka, to je "roma" u pakovanju od 30 mililitara i košta 3.400 dinara - veli nam Jovana. - Mislim da je dobra ponuda, cena je snižena 50 odsto.

U istoj radnji, ženski parfem "ungaro" sa popustom staje 1.900, a "mark džejkobs" 2.890 dinara. Luksuzno upakovan set, koji čine "armani" parfem od 30 mililitara i mleko za telo, košta 4.950 dinara. Zanimljivi pokloni mogu da budu i tašne, kojih ima po ceni od 1.200 do 4.500, ešarpe od 1.100 dinara i novčanici koji isto toliko staju.

U jednom tržnom centru poznata modna kuća ima veliku rasprodaju robe zbog zatvaranja radnje, pa su kupci pohrlili da "razgrabe" preostale zalihe. Kožne jakne koštaju od 6.000 do 8.000 dinara, kaputi od 7.200 do 10.500, pantalone su 2.500, kratke ženske čizmice od 3.500 do 5.500, a elegantne kožne cipele se prodaju i za 2.700 dinara.

Ako neko planira da otputuje za praznik, a nedostaje mu kofer, može ga naći po ceni od 3.500, ali i za 21.000 dinara. Pojedini trgovaci za kupovinu dva artikla daju 20 odsto popusta, a ko pazari tri i više komada robe, dobija ih za 30 odsto jeftinije.

POTROŠAČI DA BUDU NA OPREZU

GORAN Papović, iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije, upozorava kupce da vode računa, jer su česte prevare trgovaca koji koriste ovaj period aktuelnih popusta.

- Pozivamo i tržišnu inspekciju da pojača kontrole zbog obmana i prevara trgovaca - kaže Papović za "Novosti". - Zna se šta je sezonsko sniženje, do kada traje i na koju vrstu robe i količinu se primenjuje.

Ističe da se često dešava da potrošači utroše vreme i novac na prevoz da bi stigli do određene radnje koja je najavila sezonsko sniženje, a da tamo bude samo nekoliko artikala na popustu.