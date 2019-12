J. SUBIN | 23. decembar 2019. 16:03 | Komentara: 0

VREME svinjokolja u Srbiji idealno je da se "pokupi" opaka i teška bolest - trihineloza! Ova porodična dijagnoza može da se nađe u čitavoj Srbiji, a najviše u onim krajevima gde je prisutna svinjarska proizvodnja. Jedini lek za čoveka, protiv ove parazitske bolesti, jeste najjednostavnija veterinarska analiza mesa. Pregled košta oko 600 dinara, rezultati stižu istog dana i samo to je siguran put ka zdravoj svinjetini.

Prema podacima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, prošle godine na trihinelu je bilo pozitivno 42 uzorka divljih svinja i 73 domaćih. To je, kako su nam ispričali njihovi stručnjaci, samo dokaz da ona postoji u Srbiji.

- Trihinele najviše ima u Vojvodini i uz mesta koja imaju reke - objašnjava Zoran Ivanović, načelnik Veterinarske inspekcije Ministarstva poljoprivrede. - Svake godine apelujemo na građane da se ne igraju svojim i zdravljem porodice. Pregled na trihinelozu košta između 500 i 600 dinara. Sporadičnih slučajeva obolevanja ljudi uvek ima. Sve je samo do svesti ljudi, jer se pregledi rade čak i vikendom, organizuju se dežurstva u vreme slava i Božića, kada inače pristiže dosta uzoraka.

Kako objašnjava Siniša Gatarić, veterinar i stručni konsultant veterinarske stanice "Prnjavor", uzročnik trihineloze je "trihinela spiralis", crv i to je parazitska bolest. Izvori ovog parazita su glodari, miševi, pacovi, divlje svinje, lisice i medvedi. Domaća svinja najčešće se zarazi hvatanjem obolelog miša ili pacova. Iz mesa i čaure oslobađaju se larve trihinele. Od tri do pet dana one postaju polno zrele i razmnožavaju se po digestivnom traktu svinje. Odatle idu u krvotok i raznose se po organizmu.

- Larve se najčešće nakupljaju na mišićima koji najviše rade, dijafragmi, međurebarnim mišićima i srcu - ispričao nam je Gatarić. - Najviše ih je na dijafragmi, pa je to i razlog što se na pregled najčešće šalje taj deo. To je najsigurnije mesto, da se ako je životinja zaražena, otkrije.

Prema rečima Gatarića, kada se čovek zarazi trihinelom, prvi simptomi nastaju već šest do sedam dana, kada ona sazreva. Prvi simptomi su proliv, povraćanje, a onda ide nespecifična slika koja liči na grip ili virozu. Tu su i bolovi u mišićima, povišena temperatura, apatija...

- Često ljudi koji obole od trihineloze to i ne znaju, nekad prođe kao viroza, jer se javlja u slično vreme kad i prehlade, prelaz jeseni u zimu i zime u proleće - govori Gatarić. - Tada se najviše jede suvo i termički netretirano meso, što je i najveći izvor zaraze. Treba znati da kod značajnih zaraza, uz neadekvatno lečenje ili ono koje nije na vreme započeto, može doći i do smrtnog ishoda. Ono što je sigurno, jeste da u organizmu čoveka larve ostaju zauvek. Zato je najbolja zaštita od trihinele da se posle klanja meso svinje obavezno pregleda. Time se apsolutno rešava problem.

PRASIĆI IZ GEPEKA

VETERINARSKI inspektori upozoravaju građane i apeluju na njih da nikako ne kupuju prasiće i svinjsko meso iz "gepeka", jer uz trihinelu, mogu da "pazare" i druge opasne zarazne bolesti. Meso treba da uzimaju samo u registrovanim radnjama, a ukoliko gaje svoje svinje, da ih obavezno kontrolišu na pojavu trihinele u mesu.