KOMENTAR: Rusija Pašinjanu više ne veruje
JERMENSKI proizvođači hrane su ovih dana primorali svog premijera Nikolu Pašinjana da napravi politički salto mortale i ponizno telefonira i moli Vladimira Putina da podigne rampu i dozvoli prodaju jermenskog voća i povrća kao i mlečnih proizvoda na tržištu Rusije.
Prošlo je manje od tri meseca od samita Evropske političke zajednice u Jerevanu koji se pretvorio u rusofobni politički vašar gde su se predsednik Francuske Emanuel Makron i evrokomesarka Ursula fon der Lajen utrkivali ko će više da napada Rusiju i njenog lidera.
U euforičnoj atmosferi Makron i Pašinjan su 5. maja potpisali dogovor o strateškom parnerstvu dveju zemalja. Pod utiskom tog desanta evropskih političara uoči parlamentarnih izbora u Jermeniji Pašinjan je ismevao one koji su se zalagali za nastavak saradnje i prijateljstva sa Moskvom. Obećavajući da će Zapad otvoriti širom vrata Jermenima i njihovom biznisu dobio je izbore i ostao na vlasti.
Ali kad je sazrelo voće i povrće, jermenski poljoprivrednici su se uverili da su sva obećanja bila lažna. Sa velikim količinama zrelog paradajza izašli su na puteve i zatvorili magistralni pravac ka Iranu.
Decenijama su oni više od 90 odsto svojih proizvoda prodavali u Rusiji. Putin je bez ljutnje na vreme upozorio Pašinjana da treba da se opredeli hoće li da krene u EU ili će ostati u Evroazijskom ekonomskom savezu. Moskva nije želela da finasira jermenski ulazak u EU i upozorila je Jerevan da ni gas više neće moći da kupuje po ruskim domaćim cenama.
Kad je shvatio da mu preti "paradajz revolucija" Pašinjan je požurio da zove Putina i traži pomoć obećavajući da će pre procedure za ulazak u EU organizovati referendum. Sada ističe kako njegova zemlja nije napustila organizaciju Azijsko-evropske ekonomske saradnje, pa moli da Rusija, ipak, kupi hranu iz Jermenije. To je za Jermeniju značajan devizni prihod, a Rusija bez tog voća i povrća može.
Ako Moskva popusti, to će biti samo iz solidarnosti sa jermenskim narodom, jer Pašinjanju više ne veruje.
Preporučujemo
PUTIN POSTAVIO USLOV JERMENIJI: Odluka više ne može da čeka
27. 07. 2026. u 20:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAMPA OD TRAMPA ZA MAKRONA: Diplomatski skandal na pomolu, Vašington sprema neviđeni udarac Parizu
SJEDINjENE Američke Države razmatraju odlaganje, ili čak blokiranje, imenovanja sledećeg francuskog ambasadora u Vašingtonu, što je potez bez presedana koji preti da produbi jaz između dva dugogodišnja saveznika, navode četiri izvora upoznata sa situacijom.
29. 07. 2026. u 19:12
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
RIBE SAME MASOVNO ISKAČU IZ DUNAVA: Ljudi ne veruju šta se desilo kod Smedereva (VIDEO)
NA DUNAVU, u neposrednoj blizini Smederevske tvrđave, zabeležen je prizor koji se ne viđa svakog dana.
28. 07. 2026. u 19:54 >> 20:05
Komentari (0)