JERMENSKI proizvođači hrane su ovih dana primorali svog premijera Nikolu Pašinjana da napravi politički salto mortale i ponizno telefonira i moli Vladimira Putina da podigne rampu i dozvoli prodaju jermenskog voća i povrća kao i mlečnih proizvoda na tržištu Rusije.

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Prošlo je manje od tri meseca od samita Evropske političke zajednice u Jerevanu koji se pretvorio u rusofobni politički vašar gde su se predsednik Francuske Emanuel Makron i evrokomesarka Ursula fon der Lajen utrkivali ko će više da napada Rusiju i njenog lidera.

U euforičnoj atmosferi Makron i Pašinjan su 5. maja potpisali dogovor o strateškom parnerstvu dveju zemalja. Pod utiskom tog desanta evropskih političara uoči parlamentarnih izbora u Jermeniji Pašinjan je ismevao one koji su se zalagali za nastavak saradnje i prijateljstva sa Moskvom. Obećavajući da će Zapad otvoriti širom vrata Jermenima i njihovom biznisu dobio je izbore i ostao na vlasti.

Ali kad je sazrelo voće i povrće, jermenski poljoprivrednici su se uverili da su sva obećanja bila lažna. Sa velikim količinama zrelog paradajza izašli su na puteve i zatvorili magistralni pravac ka Iranu.

Decenijama su oni više od 90 odsto svojih proizvoda prodavali u Rusiji. Putin je bez ljutnje na vreme upozorio Pašinjana da treba da se opredeli hoće li da krene u EU ili će ostati u Evroazijskom ekonomskom savezu. Moskva nije želela da finasira jermenski ulazak u EU i upozorila je Jerevan da ni gas više neće moći da kupuje po ruskim domaćim cenama.

Kad je shvatio da mu preti "paradajz revolucija" Pašinjan je požurio da zove Putina i traži pomoć obećavajući da će pre procedure za ulazak u EU organizovati referendum. Sada ističe kako njegova zemlja nije napustila organizaciju Azijsko-evropske ekonomske saradnje, pa moli da Rusija, ipak, kupi hranu iz Jermenije. To je za Jermeniju značajan devizni prihod, a Rusija bez tog voća i povrća može.

Ako Moskva popusti, to će biti samo iz solidarnosti sa jermenskim narodom, jer Pašinjanju više ne veruje.