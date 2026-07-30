KURTIJEV REŽIM PREKO VODIČA KRADE NAŠE SVETINJE: Vlast u Prištini najavljuje za 1. avgust nova pravila za pristup pravoslavnim hramovima

U PERFIDNOM cilju da od Srba otuđi njihovu duhovnu i kulturnu baštinu na Kosovu i Metohiji i da je prikaže kao svoju, aktuelni režim u Prištini spremio je nov anticivilizacijski potez.

Foto D. Milovanović

Naime, tzv. Ministarstvo kulture i turizma najavilo je da će od 1. avgusta turističke i pokloničke grupe iz centralne Srbije u obilazak svetinja na KiM ići samo uz vodiče licencirane u Prištini, što je nastavak pritisaka na SPC ali i njene vernike.

- Još ne znamo kako će to sve izgledati kada i ako počne sa primenom, ali mi ćemo svakako tražiti način i rešenje da naši ljudi koji žele da posete svetinje SPC to i učine - kaže, za "Novosti", vlasnik jedne agencije iz Gračanice koja dva puta mesečno organizuje posete hodočasnika iz Novog Sada našim svetinjama na KiM.

Kaže da su brojna pitanja vezana za "vodiče" nepoznanica, poput pitanja gde bi se oni "priključili" turističkoj i verskoj grupi, da li znaju jezik ...

- Recimo ako bi taj vodič pričao na albanskom ili engleskom to je beskorisno. Takođe, pitanje je kako bi vernicima prezentovao svetinje koje obilaze, a obaška što je to posao kustosa u samim crkvama i manastirima. Da ne govorimo o tome kako bi ti vodiči iz Prištine govorili o srpskim hramovima turistima iz inostranstva.

Naš sagovornik, ipak, smatra da bi jedno od rešenja moglo biti da "licence" za vodiče turstičkih i verskih tura pribave mladi i obrazovani Srbi koji žive na Kosmetu koji bi, kako navodi, posetiocima prezentovali ne samo konkretno područje već i značaj svetinja za naš narod.

Snajperi iznad manastira Foto: Novosti EKSKLUZIVNE fotografije do kojih su došle "Novosti" prikazuju naoružane snajperiste takozvane kosovske policije na pozicijama iznad manastira Svetih arhangela kod Prizrena, u trenutku kad su se vernici okupljali u ovoj svetinji povodom obeležavanja slave.

Podsetimo, tokom liturgije povodom slave Svetog arhangela Gavrila, pripadnici tzv. kosovske policije vršili su kontrolu i pretres vernika na ulazu u manastirsku portu, maltretirajući tom prilikom i majke sa bebama.

Eparhija raško-prizrenska saopštila je juče da razume zabrinutost vernika i javnosti, ali i pojasnila da je neophodno jasno razlikovati komercijalnu turističku delatnost od verskih pokloničkih putovanja kao jednog od ključnih vidova ostvarivanja slobode veroispovesti.

Pojašnjavajući da je primila obaveštenje od pokloničkih grupa koje se vraćaju iz posete našim svetinjama na KiM da im je tzv. kosovska policija uručivala letke sa obaveštenjem tzv. Ministarstva kulture i turizma u vezi sa primenom "Zakona o turizmu", pri čemu je puna primena navedenih pravila i kažnjavanje za njihovo nepoštovanje najavljeno od 1. avgusta, Eparhija pojašnjava da lica koja profesionalno obavljaju poslove turističkog vodiča i predvode organizovane grupe u turističke svrhe moraju posedovati odgovarajuću licencu, dok organizovane grupe koje dolaze sa stranim turističkim vodičem bez tzv. kosovske licence moraju tokom boravka biti u pratnji lokalnog turističkog vodiča licenciranog na KiM:

Foto D. Milovanović

- Manastiri SPC na KiM pre svega su žive svetinje, mesta bogosluženja, molitve i monaškog života. Ogromna većina posetilaca ne dolazi u ove svetinje kao turisti, već kao poklonici koji žele da učestvuju u bogosluženjima, poklone se svetim moštima, zatraže duhovni savet i posete manastire u okviru svog verskog života. Sloboda veroispovesti neposredno obuhvata i pravo vernika da slobodno dolaze u svoje svetinje, učestvuju u bogosluženjima i organizuju poklonička putovanja.

Takozvani kosovski Ustav i Zakon o slobodi veroispovesti, prema navodima Eparhije, sadrže posebne garancije za verske zajednice, uključujući SPC, štite njen položaj i izričito garantuju slobodan pristup poklonicima i drugim posetiocima verskih objekata. Eparhija preporučuje da bi u cilju izbegavanja nesporazuma i eventualnih problema prilikom dolaska pokloničkih grupa na KiM, kad god je to moguće, vernici putuju u pratnji sveštenika ili monaha, koji će biti duhovni i crkveni rukovodioci grupe.

Vasiću zabranili pesme i Metohiju GLUMAC Milan Vasić otkrio je juče da ga je kosovska policija pozvala na informativni razgovor pre nastupa u manastiru Svetih arhangela kod Prizrena i uručila mu pravila ponašanja. Foto V. Danilov

- Govorili su mi šta smem, šta ne smem da pevam, daju mi papir sa pravilima ponašanja. Nažalost, kasnije sam čitao, jer u jednoj stavki piše da ne smeju da se koriste nacionalne zastave, pevanje o Metohiji, bilo koju pesmu koju imam u kojoj se pominje Metohija ne smem da pevam, sve što je vezano za Kosovo, za njih u negativnom kontekstu. Ja sam izbacio sve svoje pesme, nije mi žao, jer mi cilj nije bio da tog dana pokazujem koliki sam Srbin, samim tim što sam tu i okupio rekordan broj, oko 3.000 ljudi - kazao je Vasić za RTS.

- Njihova uloga treba da bude pastirska i bogoslužbena, a ne uloga profesionalnog turističkog vodiča. Poželjno je da grupe kod sebe imaju i odgovarajuću potvrdu parohije, manastira ili Eparhije o verskom karakteru putovanja i svojstvu lica koje grupu duhovno predvodi - zaključuje Eparhija raško-prizrenska povodom nedoumica o pokloničkim i verskim obilascima svetinja na KiM.

Lider SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da sramne, bezdušne i duboko anticivilizacijske mere, koje režim u Prištini planira da sprovede od 1. avgusta predstavljaju otvoreni pokušaj konačnog gušenja srpskog identiteta i zatiranja srpskog imena na KiM.

- Pod plaštom nekakvog "uređenja tržišta", Aljbin Kurti i njegovi poslušnici kreću u otvoreni obračun sa srpskim svetinjama, sa SPC i našim vernim narodom.