UKLJUČEN NARANDŽASTI METEOALARM! RHMZ izdao hitno upozorenje: Stiže pakleni talas, evo koji dani su najkritičniji

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) jutros je izdao zvanično upozorenje za teritoriju cele Srbije i objavio narandžasti meteoalarm zbog snažnog i dugotrajnog toplotnog talasa koji će obeležiti kraj jula i početak avgusta.

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Danas, u četvrtak 30. jula, očekuje nas sunčano i veoma toplo vreme uz slab do umeren istočni vetar, a maksimalne dnevne temperature kretaće se od 33 do 37 °S. Međutim, ovo je samo uvod u pravi pakleni talas koji nam tek sledi.

Već od petka, 31. jula, živa u termometru dodatno raste i kretaće se od 35 do 38 °S, dok će lokalno dostizati i ekstremnih 40 °S.

Najkritičnije od 5. do 8. avgusta: Najvažniji detalji upozorenja

Prema aktuelnim prognozama meteorologa, toplotni talas će zadržati svoj pun intenzitet tokom cele prve dekade avgusta, a vrhunac tropskih vrućina očekuje se u periodu od 5. do 8. avgusta, kada će u većini mesta Srbije maksimalne dnevne temperature biti oko 40 stepeni.

Pored dnevnih vrelina, građani u urbanim sredinama moraće da se bore i sa takozvanim "tropskim noćima", tokom kojih se temperatura neće spuštati ispod 20 do 24 °S, dok će u Beogradu noćne minimalne temperature biti izuzetno visoke — od 22 do 26 °S.

Kada stiže kakvo-takvo osveženje?

Kako navode iz RHMZ-a, tek na samom kraju prve dekade avgusta povećava se verovatnoća za lokalne pljuskove i grmljavinu. Ipak, značajnijeg i drastičnijeg zahlađenja nema na vidiku. Iako će intenzitet vrućine postepeno oslabiti, maksimalne dnevne temperature i dalje će se u većini mesta zadržati u opsegu od 30 do 35 °S.