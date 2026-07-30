RUSKI JURIŠNICI HARAJU MAGISTRALOM KONSTANTINOVKA-DRUŽKOVKA: Snimak koji Ukrajincima ledi krv u žilama (VIDEO)
MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je video-snimak na kojem su prikazana dejstva ruskih jurišnih jedinica u blizini stele na magistralnom putu koji vodi od Konstantinovke ka naselju Aleksejevo-Družkovka.
- Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je video koji potvrđuje uspešno napredovanje jurišnih jedinica 3. armijskog korpusa Južne grupe snaga u pravcu naselja Družkovske gradske opštine, koja se nalaze severno od Konstantinovke, koju su oslobodile ruske snage - navodi se u opisu snimka, prenose RIA Novosti.
Na snimku su prikazani pripadnici jurišne grupe 1008. motorizovanog streljačkog puka Južne grupe snaga, koji deluju u rejonu stele na magistralnom putu koji od Konstantinovke vodi ka gradskom naselju Aleksejevo-Družkovka u Kramatorskom okrugu.
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