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RUSKI JURIŠNICI HARAJU MAGISTRALOM KONSTANTINOVKA-DRUŽKOVKA: Snimak koji Ukrajincima ledi krv u žilama (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

30. 07. 2026. u 00:12

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MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je video-snimak na kojem su prikazana dejstva ruskih jurišnih jedinica u blizini stele na magistralnom putu koji vodi od Konstantinovke ka naselju Aleksejevo-Družkovka.

РУСКИ ЈУРИШНИЦИ ХАРАЈУ МАГИСТРАЛОМ КОНСТАНТИНОВКА-ДРУЖКОВКА: Снимак који Украјинцима леди крв у жилама (ВИДЕО)

Foto: Printscreen RIA Novosti

 - Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je video koji potvrđuje uspešno napredovanje jurišnih jedinica 3. armijskog korpusa Južne grupe snaga u pravcu naselja Družkovske gradske opštine, koja se nalaze severno od Konstantinovke, koju su oslobodile ruske snage - navodi se u opisu snimka, prenose RIA Novosti. 

Na snimku su prikazani pripadnici jurišne grupe 1008. motorizovanog streljačkog puka Južne grupe snaga, koji deluju u rejonu stele na magistralnom putu koji od Konstantinovke vodi ka gradskom naselju Aleksejevo-Družkovka u Kramatorskom okrugu.

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