RUSKI JURIŠNICI HARAJU MAGISTRALOM KONSTANTINOVKA-DRUŽKOVKA: Snimak koji Ukrajincima ledi krv u žilama (VIDEO)

MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je video-snimak na kojem su prikazana dejstva ruskih jurišnih jedinica u blizini stele na magistralnom putu koji vodi od Konstantinovke ka naselju Aleksejevo-Družkovka.

Foto: Printscreen RIA Novosti

- Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je video koji potvrđuje uspešno napredovanje jurišnih jedinica 3. armijskog korpusa Južne grupe snaga u pravcu naselja Družkovske gradske opštine, koja se nalaze severno od Konstantinovke, koju su oslobodile ruske snage - navodi se u opisu snimka, prenose RIA Novosti.

Na snimku su prikazani pripadnici jurišne grupe 1008. motorizovanog streljačkog puka Južne grupe snaga, koji deluju u rejonu stele na magistralnom putu koji od Konstantinovke vodi ka gradskom naselju Aleksejevo-Družkovka u Kramatorskom okrugu.

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