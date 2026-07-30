LAVROV DIGAO UZBUNU: Rusija mora da stekne „zdravu ljutnju“ - Putin ne krije da je situacija ozbiljna

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov pozvao je Rusiju da u spoljnoj politici „stekne zdravu ljutnju” i da ne podleže emocijama.

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On je u intervjuu za TASS rekao da Rusija ne treba da se ljuti i troši živce, već da se usredsredi na ostvarivanje svojih ciljeva.

- Ljutiti se, trošiti živce – to je najgore. Treba se usredsrediti. A zdrava ljutnja je sasvim primerena. Ne ljutiti se, već steći zdravu ljutnju - rekao je Lavrov.

On je objasnio da je takva „ljutnja” potrebna za ubrzavanje tehnološkog razvoja Rusije. Prema njegovim rečima, za to je neophodno „naljutiti se na same sebe” i brže dostići postavljene ciljeve.

- Ista takva zdrava ljutnja potrebna nam je i na spoljnom planu. Ne padati ni u kakve histerije, već jednostavno u sebi izvesti zaključak: samo proveravaj. Verovati – to ćemo kasnije videti, ali prvo proveri, a najvažnije – drži svoj kurs - poručio je ruski ministar.

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„Ceo Zapad protiv Rusije”

Lavrov je aktuelnu situaciju nazvao ozbiljnom i rekao da se, kako je naveo, protiv Rusije suprotstavio ceo Zapad.

- Situacija nije nimalo bezazlena, predsednik to ne skriva. Na nas se obrušio ceo civilizovani, kako sam sebe naziva, svet - rekao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, zapadne države se „sa različitim stepenom žestine” bore protiv Moskve preko Ukrajine i zahtevaju prekid borbenih dejstava na sadašnjoj liniji razdvajanja.

Lavrov je naveo da Zapad predlaže nastavak pregovora sa Rusijom nakon prethodnog prekida vatre, uz moguće raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini pod vođstvom Francuske i Velike Britanije.

- Šta to znači? To je ultimatum - rekao je Lavrov i dodao da Rusija na takav predlog neće pristati.

On je naveo da Rusija neće prihvatiti takav scenario jer su, kako je rekao, Rusima istorijski svojstveni osećaj dostojanstva i ponosa.

Stav Kremlja

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je više puta izjavljivao da Rusija nema nameru da ratuje sa Evropom.

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Istovremeno je naveo da bi Moskva odgovorila ukoliko bi evropske zemlje započele vojna dejstva protiv Rusije.

Putin je 23. juna, na sastanku sa diplomcima visokih vojnih škola, izjavio da zemlje NATO-a više ne govore samo o podršci Ukrajini, već i o pripremama za mogući sukob sa Rusijom.

Ruski predsednik je rekao da zapadne zemlje, kako tvrdi, stvaraju pretnje za Rusiju, primoravajući Moskvu da preduzme mere samoodbrane, a zatim je optužuju za posledice.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je 27. jula da su, nakon raspada Sovjetskog Saveza, neki na Zapadu želeli da od Rusije ostanu samo male države.

(Politika onlajn)

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