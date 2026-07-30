DRAMA U RUSIJI: Više od 200 ljudi gasi masovne šumske požare u Jakutiji, izgorelo preko 71.000 hektara

U RUSIJI, u Jakutiji, 211 ljudi i 25 komada opreme gasi šest šumskih požara koji su zahvatili površinu veću od 71.500 hektara, saopštio je republički štab za vanredne situacije.

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- Nastavljaju se radovi na gašenju šest šumskih požara ukupne površine od 71.475 hektara. Protivpožarne akcije su u toku u Kobjajskom, Njurbinskom, Nižnjekolimskom, Olenekskom i Srednjekolimskom okrugu. Trenutno je angažovano 211 ljudi i 25 komada opreme na gašenju šumskih požara - saopštila je operativna grupa, prenosi TASS.

Napori gašenja požara se nastavljaju u blizini sela Ejik u Olenjokskom okrugu. Tamo stručnjaci pale šumu i stvaraju mineralizovane trake.

- Radovi su trenutno u toku severno od sela, otprilike 8-9 km udaljenosti, a paljenje vatre se odvija sa zimskog puta. Otprilike 3 km od sela, u toku su radovi na stvaranju mineralizovanih traka između jezera - istakao je na brifingu Andrej Konoplev, zamenik ministra ekologije, upravljanja prirodom i šumarstva Jakutije.

Od 10. jula u šumama Jakutije na snazi je regionalno vanredno stanje.

(Tanjug)