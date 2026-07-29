PUCANJ U SRPSKI GOVOR: Evropska unija formira tim za crnogorski jezik koji će pripremati ugovor o pristupanju

U SAVETU Evropske unije ovih dana formira se tim koji će učestvovati u pripremi ugovora o pristupanju Crne Gore Briselu i reviziji evropskog zakonodavstva na crnogorskom jeziku. Ovu vest saopštila je ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević i pozvala diplomirane pravnike da se prijave i postanu deo tog procesa.

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Ona je navela da EU nastavlja konkretne pripreme za članstvo Crne Gore, ističući da se otvaraju prve mogućnosti za građane Crne Gore da karijeru grade u evropskim institucijama.

Lider DNP, Milan Knežević ocenio je da odluka o formiranju novog tima Saveta Evropske unije za crnogorski jezik potvrđuje da neće doći do izmena Ustava kojima bi srpski jezik bio normiran kao službeni u Crnoj Gori. Komentarišući informaciju da će Savet EU formirati novi tim za crnogorski jezik, Knežević je na mreži "Iks" saopštio da se time potvrđuju njegove ranije tvrdnje.

- Nažalost, sve sam u pravu. Eto zašto neće biti ustavnih promena i normiranja srpskog jezika kao službenog. Od samog početka namera je jasna - da manjinski jezik bude zvanični u EU - naveo je Knežević.

On smatra da je takva odluka usmerena protiv građana koji su se na popisu izjasnili da govore srpskim jezikom.

- To je direktan pucanj u sve koji su se na popisu izjasnili da govore srpskim jezikom - poručio je Knežević, koji je u objavi kritikovao i crnogorskog premijera Milojka Spajića. - Veleizdaja u epizodama "najvećeg" Srbina Milojka Spajića. Što bi tek radio da ne voli Srbiju, kao što kaza da je voli.

Dok Gorčevićeva formira timove za crnogorski, srpski jezik ostaje jezik "drugog reda", smatra funkcioner Slobodne Crne Gore, profesor Spasoje Tomić, ocenjujući za "Novosti" da ministarka tim činom ignoriše realnost u kojoj srpskim jezikom govori nadpolovična većina građa na Crne Gore.

- Srpski jezik nije "tehničko pitanje", već identitetska vertikala većine ovog naroda i kao takav ne može biti guran u stranu dok se prave paralelne strukture za jedan drugi jezik - poručuje Tomić.

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Koje državljanstvo bi imao Njegoš?

BURNO je bilo i u Skupštini Crne Gore čiji su poslanici, između ostalog, raspravljali i o izmenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu.

- Ovde postaje sad potpuno normalno da se muškarci drže za ruke, da imaju kuma, da jedan baca, a drugi hvata bidermajer - naveo je Knežević. - Mi to sada ozakonjujemo kroz izmene i dopune Zakona o državljanstvu, registru prebivališta i svemu ostalom.

Ministru Šaranoviću je poručio da treba naći neku formu za 300 hiljada Srba koji su nakon referenduma ostali bez državljanstva.

- Koje državljanstvo bi danas imao Njegoš da je živ - upitao je lider DNP i ocenio da je Crna Gora država sa procentualno najvećim brojem državljana kojih se dobrovoljno odrekla. - Znači, Srbi iz Crne Gore koji žive u Srbiji i Crnoj Gori imaju samo pravo samo na grob. Kada umru, njihovi članovi porodica moraju da idu u ambasadu da im naprave otpremnicu, kao da prevoze cement, da bi mogli da se sahrane u Crnoj Gori.

Inače, današnja sednica parlamenta bila je nakratko prekinuta zbog verbalnog sukoba lidera DNP Milana Kneževića i ministra policije Danila Šaranovića.