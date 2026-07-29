Politika

VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE VLADI I NARODU JAPANA: "U ovim teškim trenucima, naše misli su uz vas"

Танјуг

29. 07. 2026. u 10:27

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić uputio je danas saučešće povodom žrtava zemljotresa koji je pogodio Japan, porodicama stradalih, Vladi i narodu Japana i naveo da je Srbija ponudila pomoć i da je spremna da pruži svu podršku prijateljskoj zemlji.

ВУЧИЋ УПУТИО САУЧЕШЋЕ ВЛАДИ И НАРОДУ ЈАПАНА: У овим тешким тренуцима, наше мисли су уз вас

Foto: Le Pictorium, LE PICTORIUM/Alamy/Profimedia

 - Sa velikom zabrinutošću primio sam vest o snažnom zemljotresu koji je pogodio japansko ostrvo Kjušu. U ime građana Srbije i u svoje ime, upućujem najdublje saučešće porodicama stradalih, predsednici Vlade Japana Sanae Takaiči i narodu Japana, uz nadu da će svi nestali biti pronađeni i spaseni. Povređenima želim što brži oporavak - napisao je Vučić na društvenoj mreži Iks.

Vučić je dodao da je Srbija ponudila pomoć i spremna je da pruži svu potrebnu podršku prijateljskom Japanu.

- U ovim teškim trenucima, naše misli su uz japanski narod - naglasio je predsednik Srbije.

Premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je danas da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu zemlje, dok se i dalje traga za nestalima nastavlja.

Najpogođenija područja u prefekturi Kumamoto zabeležila su maksimalni intenzitet od sedam stepeni na japanskoj seizmičkoj skali, nakon što je zemljotres pogodio region u 16.27 časova po lokalnom vremenu.

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