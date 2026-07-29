VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE VLADI I NARODU JAPANA: "U ovim teškim trenucima, naše misli su uz vas"
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić uputio je danas saučešće povodom žrtava zemljotresa koji je pogodio Japan, porodicama stradalih, Vladi i narodu Japana i naveo da je Srbija ponudila pomoć i da je spremna da pruži svu podršku prijateljskoj zemlji.
- Sa velikom zabrinutošću primio sam vest o snažnom zemljotresu koji je pogodio japansko ostrvo Kjušu. U ime građana Srbije i u svoje ime, upućujem najdublje saučešće porodicama stradalih, predsednici Vlade Japana Sanae Takaiči i narodu Japana, uz nadu da će svi nestali biti pronađeni i spaseni. Povređenima želim što brži oporavak - napisao je Vučić na društvenoj mreži Iks.
Vučić je dodao da je Srbija ponudila pomoć i spremna je da pruži svu potrebnu podršku prijateljskom Japanu.
- U ovim teškim trenucima, naše misli su uz japanski narod - naglasio je predsednik Srbije.
Premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je danas da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu zemlje, dok se i dalje traga za nestalima nastavlja.
Najpogođenija područja u prefekturi Kumamoto zabeležila su maksimalni intenzitet od sedam stepeni na japanskoj seizmičkoj skali, nakon što je zemljotres pogodio region u 16.27 časova po lokalnom vremenu.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NEMA VIŠE MESTA U BOLNICI, PRONAĐENO JOŠ MRTVIH U JAPANU: Potraga za preživelima nastavlja se tokom cele noći (FOTO/VIDEO)
28. 07. 2026. u 20:06 >> 20:43
ČETIRI KLjUČNE VUČIĆEVE PORUKE: Predsednik vodi politiku mira, dijaloga i razvoja
28. 07. 2026. u 11:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NA PRAGU NOVA ODLUKA O POVLAČENjU PRIZNANjA TZV. KOSOVA: "Odluka o priznanju lažne države doneta je protivno volji većine građana"
Opštinski odbor Demokratske narodne partije u Nikšiću najavio da će uputiti zvaničnu inicijativu za donošenje deklaracije o stavljanju van snage odluke o priznanju samoproglašene države Kosovo.
27. 07. 2026. u 15:35
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KAMERA OSTALA UPALjENA: Pobegao od medveda na Tari na drvo, a onda ga je ugledao odozdo (VIDEO)
NA PLANINI Tara ljubitelji prirode su nedavno, prilikom šetnje, sreli medveda, objavljeno je u Fejsbuk grupi "Ljubitelji planine Tare".
26. 07. 2026. u 12:14 >> 13:15
Komentari (0)