Fudbal

OVO IM JE TEŠKO PALO! Oglasili se hitno iz Partizana i otkrili sve detalje

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30. 07. 2026. u 07:11

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Euforija posle ubedljive pobede nad Unom Štrasen još traje. Partizan je jednom nogom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija, a pred revanš stigla je i odluka UEFA.

ОВО ИМ ЈЕ ТЕШКО ПАЛО! Огласили се хитно из Партизана и открили све детаље

FOTO: FK Partizan

Evropska kuća fudbala kaznila je crno-bele. Ipak, u javnosti su se pojavile različite informacije o tome šta ta odluka zapravo znači.

Zbog toga se oglasio i klub iz Humske. Saopštenje prenosimo u celosti.

– Disciplinska komisija UEFA je donela odluku povodom utakmice FK Partizan – FC UNA Strassen. Klubu je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 34.000 evra — 20.000 evra zbog neprikladnog skandiranja i 14.000 evra zbog blokiranja prolaza na Južnoj tribini. Istovremeno, mera zatvaranja 5.000 mesta na Zapadnoj tribini za jednu evropsku utakmicu izrečena je uslovno, sa rokom od dve godine, i trenutno se neće primenjivati za narednu utakmicu. UEFA takođe nije aktivirala raniju uslovnu kaznu iz 2024. godine koja je podrazumevala automatako igranje utakmice bez prisustva publike – piše u saopštenju.

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