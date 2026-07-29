USTANAK KAKAV SVET NE PAMTI! Teniski moćnici gledaju i ne veruju šta se dešava

KAKAV kolaps na startu američke turneje!

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Jedan od najstarijih teniskih turnira na svetu, Masters u Montrealu ("Rodžers kup"), pretrpeo je težak udarac nakon što su Novak Đoković, Karlos Alkaraz i Janik Siner zvanično otkazali svoje učešće.

Razlozi za povlačenje su različiti – od Alkarazove nezalečene povrede, preko nezadovoljstva organizacijom i budžetom, pa sve do činjenice da turnir sada traje čak dve nedelje, što vodećim igračima ne odgovara u ovom delu sezone.

Iako je javnost uputila oštre kritike na račun vodeće trojke, u njihovu odbranu stao je poznati teniski trener Greg Rusedski, koji smatra da su njihove odluke potpuno opravdane.

Sinerov fokus je na Ju-Es openu

Govoreći u svom podkastu Greg Rusedski se osvrnuo na zdravstvene probleme i umor koje je Janik Siner osetio na Rolan Garosu:



- Pogledajmo šta se desilo Sineru u Parizu. Pre toga je osvojio važne masters turnire, a onda je na Rolan Garosu bio umoran. On sada gleda kako da se spremi za pobedu u Njujorku. Želi svoj drugi grend slem u godini i povratak na prvo mesto. Ovaj turnir jednostavno predugo traje.

FOTO: Tanjug / AP Photo/Thibault Camus





Rusedski ističe da su mnogi teniseri ove godine izabrali Vašington umesto Montreala jer traje upola kraće, dok im je Sinsinati znatno bitnija stanica pred predstojeći US Open.



- U moje vreme je bilo mnogo lakše. Montreal (ili Toronto) i Sinsinati su trajali po jednu nedelju. Zatim je sledila nedelja pauze, pa US Open. Previše je biti odsutan toliko vremena. Niko ne želi da izgori pred Njujork i njihove odluke imaju smisla“, objašnjava britanski stručnjak.

Đoković sa 39 godina ima pravo da bira

Rusedski je pokazao posebno razumevanje za najboljeg srpskog tenisera, koji se povukao kako bi sačuvao svežinu za odbranu titule na US Openu:



- Potpuno razumem zašto su se velika imena povukla, a posebno Novak Đoković. On je jedva igrao ove godine, a i dalje je stigao do završnica najvećih turnira. Sa 39 godina, on ima apsolutno pravo da bira gde će igrati.

Ipak, bivši teniser razume i frustraciju organizatora turnira u Kanadi, jer se zvezde ne pojavljuju već drugu godinu zaredom, što direktno šteti ugledu i profitu događaja.

Rusedski zaključuje da je ova situacija najbolji dokaz da novi, produženi format masters turnira ne funkcioniše:



- Svi se žale na masterse koji traju dve nedelje. Ovo je savršen primer zašto su oni promašaj. Igrači su tražili više novca i dobili su ga kroz duže događaje i veću zaradu, ali cena toga je preveliki umor i odustajanje najboljih.“





