Politika

VUČIĆ SA VAJTOM: Predsednik će danas ugostiti UFC delegaciju

В.Н.

29. 07. 2026. u 07:25

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa delegacijom UFC.

ВУЧИЋ СА ВАЈТОМ: Председник ће данас угостити УФЦ делегацију

Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

Delegaciju Ultimate Fighting Championship će predvoditi predsednik organizacije Dejna Vajt, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 12.00 časova.

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