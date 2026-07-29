VUČIĆ SA VAJTOM: Predsednik će danas ugostiti UFC delegaciju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa delegacijom UFC.
Delegaciju Ultimate Fighting Championship će predvoditi predsednik organizacije Dejna Vajt, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 12.00 časova.
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