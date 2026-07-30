NAPADAČ NA SALMANA RUŽDIJA PROGLAŠEN KRIVIM: Preti mu doživotna robija zbog krvavog napada

OPTUŽENI za napad nožem na pisca Salmana Ruždija, Hadi Matar, osuđen je pred sudom u Njujorku po saveznim optužbama za terorizam, zbog napada nožem na Ruždija 2022. godine.

foto: Franck Derouda / Sipa Press / Profimedia

Porota u Njujorku proglasila je u sredu Matara krivim po svim optužbama, prenosi NBC News. Još nije izrečena kazna, ali NBC navodi da je moguće da Matar bude osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu.

Matar (28) već služi 25-godišnju zatvorsku kaznu u državi Njujork zbog pokušaja ubistva u napadu 2022. godine.

Tužioci su tvrdili da su Matara na pokušaj ubistva motivisali fatva i poziv pokojnog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Ruholaha Homeinija iz 1989. godine na Ruždijevu smrt zbog njegovog romana "Satanski stihovi".

Matar je odbio da svedoči. Ruždi, nagrađivani autor romana "Deca ponoći" i kontroverznog dela "Satanski stihovi", svedočio je prošle nedelje o napadu iz 2022. godine u kojem je gotovo izgubio život i zbog kojeg je oslepeo na jedno oko.

Ruždi je trebalo da održi predavanje, upravo o bezbednosti pisaca, kada se napadač popeo na binu iza njega i izbo ga nožem 15 puta pred publikom u njujorškom Institutu Šotoku, umetničkom i intelektualnom centru za odmor i okupljanja.

Gledaoci i drugi govornik, Henri Ris, pritekli su u pomoć Ruždiju i pokušali da savladaju napadača, koga su potom uhapsili policajci angažovani na događaju. On je u početku vlastima dao lažnu vozačku dozvolu, ali je ubrzo policijskom službeniku otkrio svoje pravo ime, prema svedočenju policajca i snimku kamere na uniformi.

Ruždi, rođen u Indiji u muslimanskoj porodici, a sada američki državljanin, godinama se skrivao. Postepeno se vratio u javnost nakon što se iranska vlada 1998. godine ogradila od fatve, odnosno verske naredbe, koju je protiv njega izdao ajatolah Ruholah Homeini, koji je preminuo 1989. godine.

Fatva je navodno izdata jer se u "Satanskim stihovima" u jednoj sekvenci pominje prorok Muhamed. Tužilaštvo navodi da je Matar, američki državljanin libanskog porekla rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, delovao iz lojalnosti prema Iranu i libanskom islamističkom pokretu Hezbolah.

Matar nije svedočio ni tokom suđenja pred državnim sudom 2025. godine.

(Tanjug)

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