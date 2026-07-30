OD OVE CIFRE ĆE VAM SE ZAVRTETI U GLAVI! Evo koliko tačno miliona Zvezda uzima ako preskoči Hapoel!

Utakmice Crvene zvezde protiv Hapoel Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona imaju ogroman finansijski značaj.

FOTO: N. Skenderija

Prolaz u narednu rundu garantovao bi oko 15 miliona evra od UEFA bonusa, uz otvorenu mogućnost da se ta suma duplira u slučaju plasmana u elitno takmičenje.

Čak i u scenariju gde Crvena zvezda ne izbori Ligu šampiona, postoji velika finansijska razlika između ulaska u Ligu Evrope preko plej-ofa za elitno takmičenje i ulaska kroz kvalifikacije za drugo po snazi UEFA takmičenje.

Ekonomski je daleko isplativije doći do Lige Evrope kao poraženi tim u plej-ofu za Ligu šampiona. Klubovi koji na taj način „skliznu” u Ligu Evrope dobijaju dodatni bonus od 4,29 miliona evra, što se dodaje na osnovni bonus od 4,31 milion evra.

Sa ukupnim početnim bonusom od 8,6 miliona evra, Crvena zvezda bi na osnovu desetogodišnjeg koeficijenta i rangiranja učesnika prihodovala još oko šest miliona evra, a potencijalno i više.

Poređenja radi, Zvezda je u sezoni 2025/26. stigla do Lige Evrope upravo preko plej-ofa za Ligu šampiona. Nakon osvajanja 14 bodova i plasmana u šesnaestinu finala, ukupan prihod iznosio je 19 miliona evra (14,56 miliona startnog bonusa i 4,47 miliona za takmičarske rezultate).

Ipak, računica za Ligu šampiona je neuporedivo bolja. Ukoliko preskoči preostale dve kvalifikacione runde, srpski šampion će obezbediti startni prihod od oko 25 miliona evra, sa realnim izgledima da ukupna zarada premaši 30 miliona evra.

Podsećanja radi, kao učesnik Lige šampiona u sezoni 2024/25, klub je inkasirao ukupno 32.024.000 evra. Tada je startna zarada iznosila 18,62 miliona, uz dodatnih 6,85 miliona na ime TV prava i koeficijenta. Dodatnih 4,2 miliona evra donele su dve pobede (šest bodova u devet mečeva), dok je 2,35 miliona pripalo klubu na osnovu 29. mesta na tabeli. Razlika u finansijama je očigledna, zbog čega je plasman u Ligu šampiona apsolutni imperativ za Crvenu zvezdu.

