NE PRETERUJTE SA TROŠENJEM Astro savet za četvrtak 30. jul: Evo koji su znaci danas najviše pod uticajem aspekata Meseca

MESEC u Vodoliji 30. jula obrazuje četiri napeta aspekta (opozicije sa Suncem i Jupiterom i inkonjunkcije sa Merkurom i Venerom) i jedan skladan - trigon sa Marsom.

Foto: Depositphotos/sarayut, Vadymvdrobot

Izazovni aspekti Meseca upozoravaju na sklonost naglim odlukama i preterivanju, naročito u trošenju novca (Vodolije, Lavovi), probleme u saobraćaju naročito vazdušnom (Blizanci, Vodolije), sa internetom, sukobe sa braćom, sestrama i rođacima. Inkonjunkcija sa Venerom podstiče sukobe sa ženama na poslu.

Mars, planeta akcije, strasti, ali i sukoba i povreda, u Blizancima, znaku komunikacija i biznisa, pravi trigon sa Mesecom kojim upravlja inventivni Uran. Ovaj aspekt donosi priliv energije, ambicije, odlučnosti, hrabrosti i naglašava osećanja, što će najviše osetiti Vodolije i Blizanci.