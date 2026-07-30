NE PRETERUJTE SA TROŠENJEM Astro savet za četvrtak 30. jul: Evo koji su znaci danas najviše pod uticajem aspekata Meseca
MESEC u Vodoliji 30. jula obrazuje četiri napeta aspekta (opozicije sa Suncem i Jupiterom i inkonjunkcije sa Merkurom i Venerom) i jedan skladan - trigon sa Marsom.
Izazovni aspekti Meseca upozoravaju na sklonost naglim odlukama i preterivanju, naročito u trošenju novca (Vodolije, Lavovi), probleme u saobraćaju naročito vazdušnom (Blizanci, Vodolije), sa internetom, sukobe sa braćom, sestrama i rođacima. Inkonjunkcija sa Venerom podstiče sukobe sa ženama na poslu.
Mars, planeta akcije, strasti, ali i sukoba i povreda, u Blizancima, znaku komunikacija i biznisa, pravi trigon sa Mesecom kojim upravlja inventivni Uran. Ovaj aspekt donosi priliv energije, ambicije, odlučnosti, hrabrosti i naglašava osećanja, što će najviše osetiti Vodolije i Blizanci.
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