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NE PRETERUJTE SA TROŠENJEM Astro savet za četvrtak 30. jul: Evo koji su znaci danas najviše pod uticajem aspekata Meseca

Марина Јунгић Милошевић, астролог
Marina Jungić Milošević, astrolog

30. 07. 2026. u 07:00

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MESEC u Vodoliji 30. jula obrazuje četiri napeta aspekta (opozicije sa Suncem i Jupiterom i inkonjunkcije sa Merkurom i Venerom) i jedan skladan - trigon sa Marsom.

НЕ ПРЕТЕРУЈТЕ СА ТРОШЕЊЕМ Астро савет за четвртак 30. јул: Ево који су знаци данас највише под утицајем аспеката Месеца

Foto: Depositphotos/sarayut, Vadymvdrobot

Izazovni aspekti Meseca upozoravaju na sklonost naglim odlukama i preterivanju, naročito u trošenju novca (Vodolije, Lavovi), probleme u saobraćaju naročito vazdušnom (Blizanci, Vodolije), sa internetom, sukobe sa braćom, sestrama i rođacima. Inkonjunkcija sa Venerom podstiče sukobe sa ženama na poslu.

Mars, planeta akcije, strasti, ali i sukoba i povreda, u Blizancima, znaku komunikacija i biznisa, pravi trigon sa Mesecom kojim upravlja inventivni Uran. Ovaj aspekt donosi priliv energije, ambicije, odlučnosti, hrabrosti i naglašava osećanja, što će najviše osetiti Vodolije i Blizanci.

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