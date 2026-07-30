PAKAO U IRANU: Tri snažne eksplozije odjeknule na Kešmu, raketa pogodila stambeno naselje

TRI eksplozije čule su se na iranskom ostrvu Kešm tokom noći, a prema navodima očevidaca, pogođeno je stambeno naselje.

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U 3.50 ujutru po lokalnom vremenu, na ostrvu Kešm čule su se tri eksplozije, prenosi Tasnim, dodajući da su se dogodile unutar grada.

Prema rečima stanovnika, projektil je pogodio stambeno naselje, ali još nema informacija o broju žrtava.

Zamenik službenika za bezbednost gubernije Hormozgan rekao je da je u 4 časa jutros američka vojska napala tačku u blizini Kešma. Kako je naveo, izveštaj o tome biće objavljen kasnije, nakon početnih procena.

(Tanjug)

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